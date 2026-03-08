Aurora vs Xelajú MC en vivo: partido de la Liga de Guatemala 2026

Sigue el minuto a minuto del partido entre Aurora y Xelajú MC por la jornada 12 del Torneo Clausura de Guatemala.

Aurora Xelajú MC, Liga de Guatemala, minuto a minuto

¡Bienvenidos al minuto a minuto del duelo entre Aurora FC y Xelajú MC! La jornada 12 del Torneo Clausura 2026 de Guatemala enfrenta este domingo 8 de marzo a ambos equipos en el estadio Guillermo Slowing, desde las 11:00. Con la segunda mitad del torneo en marcha, cada punto cuenta y los dos clubes buscan afianzar su posición en la tabla y mantener el ritmo de competencia.

Aurora llega con la intención de imponer su juego como local y sostenerse en la zona media del Clausura. En su último encuentro igualó 1-1 frente a Deportivo Mixco, un resultado que le permitió seguir sumando unidades. Además, el equipo militar tiene pendiente un partido contra CD Mictlán que fue suspendido por las lluvias y que se jugará el miércoles 11 de marzo, lo que exigirá un calendario apretado para el conjunto capitalino en los próximos días.

Xelajú MC, por su parte, viaja a la capital con el objetivo de mantenerse cerca de los primeros puestos. El equipo quetzalteco mostró competencia y regularidad a lo largo del torneo, y en la fecha anterior empató 1-1 frente a Cobán Imperial en un duelo cerrado. Ahora buscará recuperar la efectividad ofensiva y sumar de a tres en su visita a Aurora, con la mirada puesta en seguir escalando posiciones dentro del Clausura 2026.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Aurora vs Xelajú MC hoy domingo 8 de marzo de 2026?

El encuentro entre Aurora y Xelajú MC está programado para el domingo 8 de marzo a las 11:00 horas y se disputará en el estadio Guillermo Slowing.

Alineaciones del Aurora vs Xelajú MC para la jornada 12, al momento

Aurora no cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la fecha 12 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, mientras que Xelajú MC no tendrá a Raúl Calderón tras su expulsión ante Cobán Imperial. Se estima que Saúl Phillip y Roberto Hernández no harán muchas variantes con respecto los equipos que venían presentando.

Aurora : Liborio Sánchez, Carlos Monterroso, Jafet Soriano, Luis Cardona, Allan García, Daniel Baján, Gabriel Grajeda, José Luis Vivas, Víctor Urias, Diego Ruiz, Alex Díaz. DT : Saúl Phillip.

: Liborio Sánchez, Carlos Monterroso, Jafet Soriano, Luis Cardona, Allan García, Daniel Baján, Gabriel Grajeda, José Luis Vivas, Víctor Urias, Diego Ruiz, Alex Díaz. : Saúl Phillip. Xelajú MC: Nery Lobos, Javier González, Manuel Romero, Orlin Quiñónez, José Javier Longo, Maynor de León, Elmer Cardoza, Widvin Tebalan, Yilton Díaz, Antonio López, Derrikson Quirós. DT: Roberto Hernández.

Antecedentes del Aurora vs Xelajú MC y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos encuentros que disputaron Aurora y Xelajú MC:

20 de enero de 2026 | Xelajú MC 4-0 Aurora | Torneo Clausura

16 de noviembre de 2026 | Aurora 3-2 Xelajú MC | Torneo Apertura

14 de septiembre de 2025 | Xelajú MC 2-2 Aurora | Torneo Apertura

