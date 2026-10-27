Jorge Carrascal, héroe del Flamengo en su lucha por el bicampeonato del Brasileirao

El atacante marcó el tanto agónico que le permitió al Mengao conservar su liderato tras derrotar a Atlético Mineiro.

Jorge Carrascal, jugador del Flamengo | REUTERS (Ricardo Moraes)

El Flamengo se lavó la cara y pasó la página tras quedar por fuera de la final de Copa Libertadores. Los dirigidos por Leonardo Jardim aún siguen con vida para disputar el Brasileirao en aras de retener el título a falta de seis jornadas. Este lunes, en el Maracaná, derrotaron 3-2 en la agonía a Atlético Mineiro por la jornada 32 del campeonato.

Jorge Carrascal se quedó con el galardón de héroe. Entró desde el banco de suplentes a los 90+9′ para conquistar el gol definitivo de la victoria, uniéndose a la fiesta goleadora junto a Gonzalo Plata (34′) y Giorgian de Arrascaeta (41′). Bernard (7′) y Renan Lodi (59′) marcaron para el Gallo.

El cartagenero volvió a marcar después de tres partidos en blanco. Su última vez fue ante Fluminense en el clásico carioca, el pasado 11 de octubre, marcando la única anotación del compromiso. Luego de un discreto arranque de temporada, donde fue muy resistido por los hinchas, levantó para el tramo final de la competencia y se convirtió en pieza muy importante del club.

El héroe del Maracaná ante Atlético Mineiro

Prácticamente en la última acción del juego, el árbitro marcó pena máxima a favor del local luego de que Renan Lodi derribara a Léo Pereira en el área. Con personalidad, Carrascal pidió el balón y definió al palo izquierdo para sentenciar la victoria en el último suspiro. La celebración de los hinchas es clara muestra de la importancia del gol para seguir en la cúpula de la tabla.

DE ARREPIAR! O GOL VITÓRIA DO MENGÃO MARCADO POR CARRASCAL NO ÚLTIMO MINUTO DA PARTIDA DIANTE DO ATLÉTICO-MG! #GolDoMengão #FLAxCAM https://t.co/garnP0ew4E — Flamengo (@Flamengo) October 27, 2026

El atacante ya escala a los ocho goles y once asistencias en toda la temporada (48 partidos disputados). Siete de ellos han sido en el Brasileirao, donde pudo demostrar calidad en ataque después de culminarse la Copa del Mundo. Es más, es el jugador de Flamengo con más participación en goles para la segunda parte de la campaña liguera.

Máximo líder en asistencias de su equipo, es responsable de que el Fla está en la cima con 70 puntos, seguido de 69 de Palmeiras con Jhon Arias en la carrera. Ya muy lejos se encuentra Cruzeiro, la escuadra de Belo Horizonte que ostenta 54 unidades al igual que Atlético Paranaense. Se viene una pelea imperdible por el título.

Aunque fue la figura, Carrascal vio la tarjeta amarilla y se perderá el próximo partido por acumulación de tarjetas. El próximo jueves, la escuadra de Jardim visitará al Vasco Da Gama en Sao Januario con pitazo inicial a partir de las 6:00 p.m. (hora COL). Ya jugará conociendo el resultado de Palmeiras, que tiene actividad un día antes en el Clásico de la Nostalgia frente a Santos.

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