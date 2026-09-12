Atlético Nacional se reencuentra con Chapecoense en Medellín: fecha y hora del partido de homenaje

El compromiso de fogueo busca conmemorar los diez años del trágico accidente aéreo que sufrió el plantel brasileño.

Atlético Nacional vs Chapecoense | Foto: @ChapecoenseReal

Atlético Nacional y Chapecoense guardan una amistad eterna en medio de la tragedia. Hace casi diez años, el mundo conoció la desgarradora noticia del accidente aéreo del vuelo 2933 de LaMia. El avión que transportaba a la delegación brasileña se estrelló mientras pedía pista para tocar tierra en el Aeropuerto José María Córdova de Rionegro.

El terrible suceso marcó el antes y después en la historia del club brasileño, ya que cobró 71 víctimas, entre ellos 19 jugadores, 14 integrantes del cuerpo técnico, 20 periodistas, varios dirigentes del club y siete tripulantes. Solo seis personas habían sobrevivido al impacto.

Como un gesto de solidaridad, el ‘Verdolaga’ solicitó que se le otorgara a Chapecoense el título de campeón de la Copa Sudamericana. La institución antioqueña transfirió todos los derechos que les correspondían del certamen, además de cumplir con un homenaje sin ningún precedente el día en que debía jugarse la final. Además, Nacional se puso a la entera disposición de los sobrevivientes.

Atlético Nacional vs Chapecoense en Medellín

Una década después, ambos clubes se reencontrarán en el Atanasio Girardot. El próximo sábado 26 de septiembre, a las 4:00 p.m. (hora COL), Atlético Nacional y Chapecoense disputarán el llamado “partido de la hermandad” para conmemorar la tragedia aérea. Así se conoció a través de varios posts de los equipos.

Una muestra más de la relación que va más allá del campo de juego. No solo se tratará del partido, pues habrá un homenaje especial a las víctimas en aras de rendir ese tributo. Se avecina una tarde muy emotiva en el máximo recinto futbolero de territorio paisa.

Dez anos depois, Chapecoense e Atlético Nacional voltam a se encontrar.



Duas camisas. Uma história que transcende o futebol. 🇳🇬



26.09 | Atanásio Girardot#VamosChape #JuntosPelaChape pic.twitter.com/82ojlSrz4i — Chapecoense (@ChapecoenseReal) September 11, 2026

Posiblemente Atlético Nacional cuente con la presencia de James Rodríguez, el fichaje estelar que ha sacudido el país tras disputar la Copa del Mundo y ser repatriado por los ‘Verdolagas’ a sus 35 años. Altas expectativas se desatan por la llegada del ’10’, quien ya entrena bajo las órdenes de Lucas González.

MÁS INFORMACIÓN: Lucas González da pistas del debut de James Rodríguez en Atlético Nacional

Respecto al Chapecoense, actual inquilino del Brasileirao, no la tiene muy fácil para salvar la categoría. El elenco dirigido por Rafael Lacerda, que además cuenta con el colombiano Dylan Borrero en el plantel, actualmente va último con 17 puntos, a once de la salvación. Salvo un milagro, todo indica que estará en la Serie B del próximo año.

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