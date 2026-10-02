¡Exceso de cambios! Cuatro equipos del FPC, entre los más inestables de Sudamérica

El Cúcuta Deportivo lidera el escalafón de clubes con más jugadores alineados en los últimos tres años.

Cúcuta vs Boyacá Chicó por la Liga BetPlay | VizzorImage.

El fútbol colombiano vuelve a dar de qué hablar en relación a otras ligas. Por supuesto, hay varios problemas de fondo que han llevado a que baje la competitividad. Así se ha demostrado en los últimos años, dado que ya unas semifinales continentales se ven muy distantes. La brecha entre unos y otros países va creciendo.

Muchas carencias han dejado al desnudo la Liga BetPlay. La inestabilidad fue un verdadero problema, especialmente por la falta de continuidad que dificulta una buena base de jugadores para armar proyectos deportivos a largo aliento.

El dato mata relato. Cuatro de diez equipos, respecto a las ligas del sur del continente, forman parte de los más inestables de Sudamérica. Así lo dejó entrever el Observatorio de Fútbol de la CIES, tomando como referencia los clubes de la Conmebol.

Para coincidencia, los dos equipos que lideran el escalafón están peleando por no descender. Así ocurre con el Cúcuta Deportivo y el Boyacá Chicó, quienes llevan 123 y 122 futbolistas alineados, respectivamente, en los últimos tres años. El Zamora de Venezuela completó el podio.

Un poco más abajo en la lista, aparece Deportivo Pereira, participante de la Copa Libertadores en 2023 y que firmó el mayor logro de un equipo cafetero en el último tiempo: llegar a cuartos en dicha competición. Actualmente pasa por una de las peores crisis en su historia.

Y para completar, Deportivo Cali cierra el top 10. El histórico ‘Azucarero’, que ahora por fin está encaminado a la clasificación, venía de semestres turbulentos y con ciertas dificultades económicas. Su registro ha sido de 107 jugadores alineados.

Métricas que dan cuenta de esa falta de continuidad que critican muchos expertos en la materia. Para otros es relativo, dado que los proyectos a corto aliento han podido traducirse en títulos. El ranking abre un debate sobre la planificación de los equipos para lograr sus objetivos cada año.

El ranking de equipos más inestables

Cúcuta Deportivo (Colombia) – 123 jugadores alineados. Boyacá Chicó (Colombia) – 122 jugadores alineados. Zamora (Venezuela) – 121 jugadores alineados. Cerro (Uruguay) – 120 jugadores alineados. Estudiantes Río Cuarto (Argentina) – 115 jugadores alineados. Academia Puerto Cabello (Venezuela) – 114 jugadores alineados. Chapecoense (Brasil) – 114 jugadores alineados. Deportivo Pereira (Colombia) – 109 jugadores alineados. Guaraní (Paraguay) – 108 jugadores alineados. Deportivo Cali (Colombia) – 107 jugadores alineados.

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