Marino Hinestroza y un inicio complicado en Vasco Da Gama

El atacante colombiano aún no logra consolidarse en Brasil con Vasco Da Gama.

Marino Hinestroza / Thiago Ribeiro/AGIF (Thiago Ribeiro / AGIF / AGIF via AFP.

La actualidad de Marino Hinestroza en Brasil ha resultado más compleja de lo esperado. Desde su llegada a Vasco Da Gama, el atacante colombiano no ha logrado consolidarse en el once titular del equipo, generando críticas tanto de la prensa como de la afición brasileña.

Críticas por su bajo rendimiento

Recientemente, el diario Globo Esporte puso al delantero en el centro de la polémica. Aseguran que el club invirtió un alto valor por un porcentaje del jugador, lo que aumentó las expectativas. Sin embargo, hasta ahora Hinestroza no ha logrado mostrar el nivel que lo llevó a ser considerado por grandes clubes del continente.

A pesar de las críticas, la directiva de Vasco Da Gama mantiene la confianza en el talento de Hinestroza. El medio brasileño destacó que, aunque su rendimiento inicial ha sido discreto, se espera que su adaptación al fútbol brasileño y su mejor estado físico le permitan mejorar durante el año.

Su poca participación en partidos

Hasta el momento, Marino Hinestroza ha disputado siete partidos con el Vasco, todos como suplente, promediando apenas 22 minutos por encuentro y sin contribuir con goles. Esta situación ha generado una reacción negativa entre la afición, que esperaba ver más protagonismo del colombiano.

La prensa brasileña también comparó la situación de Hinestroza con la de Johan Rojas, otro colombiano que se ha destacado en Vasco Da Gama. Rojas ha logrado ganarse un lugar como titular y será el encargado de portar el dorsal 10 en el próximo partido contra Palmeiras, mostrando una adaptación más rápida y efectiva al fútbol brasileño.

A pesar de las dificultades iniciales, la directiva confía en que Marino Hinestroza pueda mejorar su rendimiento y encontrar su lugar en el equipo durante el resto de la temporada. El atacante aún tiene tiempo para demostrar su talento y responder a las expectativas creadas por su fichaje.

