Efraín Juárez dirige a jugadores de 19 nacionalidades en Hungría: el desafío de comunicarse en tres idiomas

Explicó cómo transmite sus indicaciones en inglés, francés y español a una plantilla multicultural que exige claridad en cada entrenamiento

Dirigir un equipo de fútbol en Europa representa un desafío que va mucho más allá de los resultados. Efraín Juárez enfrenta una situación particular en el Gyori ETO de Hungría: trabajar con una plantilla integrada por futbolistas de 19 nacionalidades, una condición que lo ha obligado a modificar su manera de comunicar instrucciones y transmitir conceptos tácticos.

El entrenador mexicano, quien anteriormente formó parte de cuerpos técnicos en Estados Unidos y Bélgica, ahora tiene la responsabilidad de encabezar un proyecto deportivo donde las diferencias culturales y lingüísticas forman parte de la dinámica diaria. En este escenario, uno de sus principales objetivos consiste en conseguir que todos los integrantes del plantel comprendan la misma idea de juego.

En entrevista exclusiva con Daniel Reyes para Claro Sports, Juárez explicó que la diversidad es una de las características que más le han llamado la atención durante su primera experiencia como entrenador principal en Europa. Su equipo reúne futbolistas procedentes de distintos países, quienes no necesariamente dominan un idioma común.

“Somos un equipo de 19 nacionalidades. Prácticamente todo el plantel es de diferentes países. Tenemos de Croacia, de Montenegro, de Costa Rica, de Colombia, de Serbia, de África, de Gambia, de Nigeria, de Alemania, de Hungría…”, relató.

La situación representa un reto importante para el técnico, quien debe transmitir sus indicaciones durante entrenamientos, charlas tácticas y partidos. Para Juárez, la comunicación se ha convertido en una herramienta fundamental para conseguir que futbolistas con antecedentes diferentes trabajen bajo los mismos principios.

Efraín da indicaciones a un plantel con 19 nacionalidades. | Claro Sports.

¿Cómo se comunica Efraín Juárez con jugadores de 19 nacionalidades?

Aunque el inglés funciona como idioma principal dentro del vestidor, Juárez también utiliza el francés y el español para comunicarse con determinados futbolistas, mientras que sus auxiliares intervienen cuando es necesario traducir instrucciones.

“Creo que tienes que ser muy inteligente, muy claro en el mensaje, porque al final a veces no hablan el mismo idioma o a veces no lo entienden perfectamente. Todos nos hablamos aquí en inglés. Hablo y entiendo el francés, entonces con algunos africanos que vienen de hablar en francés, hablamos en francés”, explicó.

El entrenador detalló que dentro del plantel hay un futbolista costarricense con quien puede comunicarse en español, además de un jugador colombiano que necesita asistencia para comprender determinadas indicaciones en inglés.

“Luego tenemos un muchacho, un jugador de Costa Rica, que habla y entiende español. Tenemos un colombiano que no habla perfectamente inglés, entonces en la charla le traduce uno de mis auxiliares”, compartió.

Esta dinámica también ha modificado la manera en la que estructura sus mensajes. El mexicano considera que las instrucciones deben ser breves, precisas y comprensibles, debido a que una explicación demasiado extensa puede dificultar la interpretación de los conceptos que pretende desarrollar.

“Es un reto bonito, es un reto importante. Es divertido porque todo el tiempo tienes que ser creativo y la información debe ser muy precisa, porque tiene que ser corta”, reconoció.

Juárez y su adaptación a Europa: una experiencia que puede abrirle puertas

La diversidad cultural dentro del Gyori ETO también forma parte de un aprendizaje personal para el entrenador mexicano, quien considera que trabajar en condiciones diferentes a las acostumbradas le permite adquirir nuevas herramientas profesionales.

Antes de asumir su puesto en Hungría, Juárez tuvo experiencia internacional como auxiliar técnico en equipos de la MLS y del fútbol belga. Sin embargo, su llegada al ETO representa un escenario diferente al ser ahora el principal responsable de las decisiones deportivas y de la gestión del vestidor.

“Si ellos entienden la idea o el mensaje, quiere decir que la comunicación ha sido clara”, afirmó al explicar cómo evalúa su capacidad para transmitir instrucciones a una plantilla multicultural.

El técnico también considera que demostrar su capacidad para trabajar en Europa puede modificar la percepción que existe sobre los entrenadores mexicanos. En ese sentido, reveló que ya ha mantenido conversaciones con otros clubes europeos y que su experiencia actual puede convertirse en un argumento para continuar su trayectoria fuera del país.

“Ahora, de aquí, por ejemplo, he tenido pláticas con otros clubes europeos porque ya no es el mexicano que lo traes de Sudamérica; es el entrenador que tiene una nacionalidad, que es mexicana, que ya dirige en Europa”, declaró.

Juárez explicó que esta experiencia demuestra que puede hacerse cargo de un grupo multicultural y comunicarse en tres idiomas, características que considera importantes para su desarrollo en el mercado europeo.

“Ya sabemos que puede lidiar con 19 nacionalidades, ya sabemos que puede expresarse, que puede hablar inglés, francés, español. Ya no es como un experimento”, señaló.