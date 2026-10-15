Efraín Juárez descubre una liga diferente en Hungría y revela lo que más le sorprendió

Reconoció que llegó al fútbol húngaro con expectativas distintas y encontró un torneo muy diferente a la Liga MX

El fútbol europeo sigue representando un escenario de aprendizaje para Efraín Juárez, quien encontró en Hungría una competencia diferente a la que imaginaba antes de convertirse en entrenador del Gyori ETO. Después de su paso por Pumas, el estratega mexicano emprendió una nueva etapa profesional en un país cuya cultura y estilo futbolístico desconocía, pero que durante sus primeros meses le ha permitido descubrir una liga más equilibrada de lo que esperaba.

En entrevista exclusiva con Daniel Reyes para Claro Sports, el técnico reconoció que llegó con una percepción distinta del campeonato húngaro. Aunque tenía referencias sobre el dominio de algunos clubes, encontró un torneo donde los resultados son difíciles de anticipar y las diferencias entre los participantes son reducidas.

“A mí me engañaron, porque me habían dicho que normalmente siempre hay tres o cuatro equipos que pelean y luego se parte. La realidad es que hoy todos le ganan a todos. Puedes perder con todos, le puedes ganar a todos. Está muy apretado en puntos”, explicó el entrenador mexicano sobre las condiciones que ha enfrentado desde su llegada.

Esta situación representa uno de los principales desafíos para Juárez, especialmente porque asumió la dirección de un equipo que conquistó el campeonato anterior. A diferencia de otras experiencias, el mexicano considera que su trabajo no consiste únicamente en implementar una nueva idea de juego, sino también en comprender los mecanismos que llevaron al club al título.

Efraín Juárez explica las diferencias de la Liga de Hungría con la Liga MX

Efraín Juárez cuenta qué encontró en la Liga de Hungría. | Claro Sports.

Una de las diferencias que identificó el entrenador respecto al fútbol mexicano es el sistema de competencia. La primera división de Hungría está integrada por 12 clubes que se enfrentan tres veces entre sí durante una temporada de 33 jornadas, por lo que la acumulación de puntos determina la clasificación final, sin una Liguilla que permita disputar posteriormente el campeonato.

“Creo que es consistencia. Es una liga competitiva porque son 12 equipos y juegas tres veces con cada uno. Es muy parecida a la escocesa, Celtic, Rangers. Entonces juegas 33 partidos y a sacar los mejores puntos”, señaló.

Desde su perspectiva, este formato exige mantener un rendimiento constante, ya que no existe una segunda fase que permita modificar el resultado de la temporada. Cada victoria o derrota tiene consecuencias directas en la lucha por los primeros lugares, una característica que contrasta con su experiencia en campeonatos como la Liga MX y la MLS.

“Lo divertido de esta competición es que cada partido importa. A lo mejor en México, en diferente formato; a lo mejor en MLS, que es playoff, o Bélgica también, que es playoff, es tratar de estar ahí, pero ya después la Liguilla o el playoff es totalmente diferente”, añadió.

El entrenador también destacó que, pese al equilibrio en los resultados, existe una identidad futbolística en el campeonato. Según su evaluación, Hungría ofrece una competencia donde predominan los aspectos técnicos y tácticos sobre la intensidad física, una diferencia que identificó al comparar su nueva liga con la experiencia que tuvo anteriormente en Bélgica.

“No es una liga muy intensa comparada con las top de Europa. Por ejemplo, Bélgica, que la conozco, que es la liga más intensa del fuútbol europeo en temas de números. Hungría no. Hungría es una liga menos intensa, pero mucho más técnica. Te dan más espacio, puedes planear mejor”, explicó.

El desafío de Efraín Juárez: defender el campeonato con un equipo en reconstrucción

La adaptación al fútbol húngaro también ha supuesto un reto desde la conformación de su plantilla. Juárez reveló que ocho futbolistas abandonaron al ETO después de conquistar el campeonato y el club incorporó a 11 jugadores, cambios que lo han obligado a desarrollar su propuesta mientras mantiene al equipo entre los primeros puestos.

El estratega señaló que durante sus primeros dos meses y medio disputó 17 encuentros y reconoció que, aunque los resultados han acompañado parte de su proceso, todavía considera que el equipo tiene margen de crecimiento.

“Yo te soy sincero: el rendimiento que veo de mi equipo no es el óptimo, porque creo que podemos todavía dar mucho más. Pero aun así estamos por momentos jugando muy bien al fútbol, en la idea que yo pretendo, y estamos sacando resultados”, afirmó.

Más allá de la competencia, Juárez también encontró una cultura que mantiene una relación cercana con el fútbol. El entrenador destacó el seguimiento que reciben los equipos en medios de comunicación y el reconocimiento que existe hacia sus protagonistas, incluso fuera de las ciudades donde trabajan.

“El país vive para el fútbol. Prendes la radio, prendes la tele, abres el periódico, las redes sociales… La liga tiene dos o tres canales que solo hablan de futbol todo el día”, compartió.

Para Juárez, su aventura en Hungría representa una oportunidad de crecimiento profesional. Después de sus experiencias en México, Colombia, Estados Unidos y Bélgica, el técnico mexicano considera que adaptarse a un campeonato desconocido también forma parte del desarrollo que busca en su trayectoria como entrenador.