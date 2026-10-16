Félix Fernández descarta a Henry Martín como titular ante Jamaica y apuesta por la Hormiga González

El exguardameta defendió la continuidad de los delanteros mexicanos en Europa y aseguró que la Hormiga debe iniciar ante Jamaica

La elección del delantero titular de la Selección Mexicana para enfrentar a Jamaica en noviembre abrió un intenso debate en Claro Sports por W Radio. Henry Martín suma seis goles en el Apertura 2026 y atraviesa un buen momento después de superar una lesión, mientras que Santiago Gimenez y Armando González han perdido protagonismo en sus respectivos clubes europeos.

Sin embargo, Félix Fernández defendió que Rafael Márquez debe mantener su apuesta por la juventud y colocar a la Hormiga desde el inicio en Kingston, pese a la experiencia y actualidad goleadora del atacante americanista.

El encuentro de ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League será el primer compromiso oficial de Márquez al frente del Tri, con la clasificación a la Copa Oro y al Final Four en juego.

Nicolas Romay, Daniela Cohen y Adolfo Rios, acordaron que Henry representa la alternativa más confiable por su experiencia, momento goleador y continuidad. Fernández fue la voz discordante y cuestionó que los pocos minutos de los delanteros que militan en Europa sean suficientes para relegarlos, especialmente ante un rival que exigirá personalidad en una cancha históricamente complicada para México.

La apuesta por la Hormiga González por encima de Henry Martín

Aunque reconoció que los seis goles de Martín lo convierten en un candidato importante para regresar a la Selección Mexicana, Fernández estableció una diferencia entre ser convocado y disputar el encuentro como titular. Cuando se planteó directamente quién tendría que arrancar ante Jamaica, el exguardameta no dudó en elegir a Armando González.

El exguardameta de la Selección Mexicana defendió la falta de minutos de Gimenez y González tras la primera pausa internacional de la temporada, asegurando que se trata de rotaciones habituales y no necesariamente de una pérdida de confianza de sus entrenadores.

“Tienen tres competencias cada uno de ellos. Y cuando regresan de selecciones, normalmente descansan. Minutos han tenido. No es que estén en la congeladora. Los están rotando. No es poca cosa que entre uno en Champions y el otro en Europa League”.

Incluso defendió el impacto que puede tener Santiago Gimenez con pocos minutos sobre el terreno de juego, al recordar el duelo de Champions ante el Betis y una ocasión de gol que terminó en una intervención destacada del guardameta rival. Sobre la Hormiga, Fernández expresó su confianza en que volverá pronto a la titularidad y pronosticó que arrancará el siguiente compromiso de su club, este domingo ante Panetolikos.

Rafael Márquez deberá afrontar su primera eliminatoria oficial como seleccionador y tomar una decisión en una posición marcada por la continuidad de sus opciones europeas, la situación física de Raúl Jiménez y el resurgimiento de Henry Martín.

Por ahora, Fernández mantiene su elección: Armando González por encima de Henry Martín para iniciar en Jamaica. La convocatoria de noviembre y los minutos que acumulen ambos atacantes antes de la eliminatoria serán determinantes para conocer si el entrenador comparte esa apuesta o privilegia el presente goleador del delantero del América.