¡Héroe en el clásico! Jorge Carrascal le da el triunfo a Flamengo ante Fluminense

El atacante colombiano de 28 años, Jorge Carrascal, anotó el gol de la victoria de Flamengo ante Fluminense.

Jorge Carrascal le da la victoria Flamengo | REUTERS/Thiago Ribeiro

La jornada número 30 del Brasileirao trajo consigo uno de los partidos más importantes del fútbol de Brasil. Flamengo hizo las veces de local, en el Estadio Maracaná, para verse las caras con Fluminense. El famosos ‘Fla’-‘Flu’ se llevó a cabo con una cancha completamente lleno y con basta presencia colombiana. Jorge Carrascal fue el más destacado.

Como auténtico partido de rivalidad tradicional, el juego brusco se hizo muy presente. El amor por la camiseta siempre estuvo por encima del buen juego o estrategia continua. De hecho, la primera mitad no tuvo ni una sola opción de gol para ninguna de las dos escuadras.

Con Río de Janeiro paralizado por el duelo entre Flamengo y Fluminense, la segunda mitad si trajo emociones. Ganso y el colombiano Kevin Serna, ingresaron en la visita y Bruno Henrique junto a Joaquín Freitas, hicieron lo propio en el local. Luego, al minuto 65 se anotó el único gol del partido. Jorge Carrascal cerró una buena jugada por banda izquierda y le dio los tres puntos a los dirigidos por Leonardo Jardim.

Así les fue a los colombianos en el Flamengo vs Fluminense

Jorge Carrascal es quien se lleva todas las miradas. El atacante de 28 años llegó a su sexta anotación de la temporada y dejó números más que interesantes. Dos remates, 24 de 28 pases acertados, tres pases claves, uno de dos pases largos completados, uno de cuatro centros exitosos y seis recuperaciones, fue el saldo del ‘cafetero’.

En Fluminense, dos colombianos tuvieron acción. Julián Millán fue titular en la zaga central y no desentonó. 55 de 61 pases acertados, tres pases en el último tercio, dos despejes y tres recuperaciones, fueron los datos y estadísticas del central que espera su oportunidad en la Selección Colombia.

Así mismo, Kevin Serna también dijo presente en el clásico brasileño. El extremo ingresó al minuto 60 e intentó revolucionar el ataque del ‘Flu’. Un remate, 10 de 11 pases acertados, uno de dos regates exitosos, una recuperaciones y 19 toques de balón, son el fiel reflejo de una nula claridad en el frente de ataque para los tricolores.

Te puede interesar: