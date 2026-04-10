Posibles alineaciones del Deportivo Cali vs Llaneros por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I
Las emociones del Fútbol Profesional Colombiano se viven en Claro Sports. Consulte las posibles nóminas de este juego.
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Crecen las emociones del Fútbol Profesional Colombiano. Para este domingo el Deportivo Cali recibe en el Estadio Palmaseca a Llaneros, en juego adeudado por la jornada 9 de la Liga BetPlay 2026-I. Ubicados en la séptima y onceava casilla respectivamente, se esperan muchas emociones en este compromiso.
Posible alineación del Deportivo Cali para el juego por la fecha 9 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I
Así formaría Deportivo Cali: Alejandro Rodríguez; Fabián Viáfara, Felipe Aguilar, Julián Quiñones, Fernando Álvarez, Andrés Correa; Ronaldo Pájaro, Matías Orozco, Avilés Hurtado; Steven Rodríguez y Juan Dinenno.
Posible alineación de Llaneros para el juego por la fecha 16 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I
Así formaría Llaneros: Miguel Ortega; Juan David Pertuz, Francisco Meza, Alejandro Moralez, Dennys Quintero; Marlon Sierra, Néider Ospina, Kelvin Osorio; Luis Miranda, Jhon Vásquez y Luis Marimón.
¿Cómo y dónde ver Deportivo Cali vs Llaneros por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I?
El encuentro se podrá ver a través del canal de suscripción adicional de Win Sports+ o por medio de la plataforma de streaming de Win Play y se estará desarrollando este domingo 12 de abril a las 04:10 de la tarde en el Estadio Palmaseca. En Claro Sports también habrá cubrimiento del juego en el Valle del Cauca.
Últimos partidos del Deportivo Cali
- 03.04.2026 | Junior 0-2 Deportivo Cali | Fecha 10.
- 28.03.2026 | Deportivo Cali 1-0 Deportivo Pereira | Fecha 14.
- 22.03.2026 | Alianza 1-0 Deportivo Cali | Fecha 13.
- 18.03.2026 | Deportivo Cali 1-1 Santa Fe | Fecha 12.
- 14.03.2026 | Cúcuta 0-2 Deportivo Cali | Fecha 11.
Últimos partidos de Llaneros
- 01.04.2026 | Independiente Santa Fe 0-1 Llaneros | Fecha 15
- 30.03.2026 | Llaneros 1-1 Once Caldas | Fecha 14.
- 25.03.2026 | América de Cali 0-0 Llaneros | Fecha 13.
- 17.03.2026 | Llaneros 2-2 Cúcuta | Fecha 12.
- 13.03.2026 | Atlético Nacional 2-0 Llaneros | Fecha 11.
¿Quiénes son los árbitros del juego?
- Juez central: Jhon Ospina.
- Asistente 1: Elkin Charrys.
- Asistente 2: Diego Urrego.
- Cuarto árbitro: Deivy Guetio.
- VAR: David Rodríguez.
- AVAR: Alexander Guzmán.