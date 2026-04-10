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Posibles alineaciones del Deportivo Cali vs Llaneros por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I

Publicado por Nelson Rivera

Las emociones del Fútbol Profesional Colombiano se viven en Claro Sports. Consulte las posibles nóminas de este juego.

Posibles Cali Vs Llaneros
Posibles formaciones del Cali Vs Llaneros / Claro Sports.

Crecen las emociones del Fútbol Profesional Colombiano. Para este domingo el Deportivo Cali recibe en el Estadio Palmaseca a Llaneros, en juego adeudado por la jornada 9 de la Liga BetPlay 2026-I. Ubicados en la séptima y onceava casilla respectivamente, se esperan muchas emociones en este compromiso.

Posible alineación del Deportivo Cali para el juego por la fecha 9 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I

Así formaría Deportivo Cali: Alejandro Rodríguez; Fabián Viáfara, Felipe Aguilar, Julián Quiñones, Fernando Álvarez, Andrés Correa; Ronaldo Pájaro, Matías Orozco, Avilés Hurtado; Steven Rodríguez y Juan Dinenno.

Posible alineación de Llaneros para el juego por la fecha 16 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I

Así formaría Llaneros: Miguel Ortega; Juan David Pertuz, Francisco Meza, Alejandro Moralez, Dennys Quintero; Marlon Sierra, Néider Ospina, Kelvin Osorio; Luis Miranda, Jhon Vásquez y Luis Marimón.

¿Cómo y dónde ver Deportivo Cali vs Llaneros por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I?

El encuentro se podrá ver a través del canal de suscripción adicional de Win Sports+ o por medio de la plataforma de streaming de Win Play y se estará desarrollando este domingo 12 de abril a las 04:10 de la tarde en el Estadio Palmaseca. En Claro Sports también habrá cubrimiento del juego en el Valle del Cauca.

Últimos partidos del Deportivo Cali

  • 03.04.2026 | Junior 0-2 Deportivo Cali | Fecha 10.
  • 28.03.2026 | Deportivo Cali 1-0 Deportivo Pereira | Fecha 14.
  • 22.03.2026 | Alianza 1-0 Deportivo Cali | Fecha 13.
  • 18.03.2026 | Deportivo Cali 1-1 Santa Fe | Fecha 12.
  • 14.03.2026 | Cúcuta 0-2 Deportivo Cali | Fecha 11.

Últimos partidos de Llaneros

¿Quiénes son los árbitros del juego?

  • Juez central: Jhon Ospina.
  • Asistente 1: Elkin Charrys.
  • Asistente 2: Diego Urrego.
  • Cuarto árbitro: Deivy Guetio.
  • VAR: David Rodríguez.
  • AVAR: Alexander Guzmán.

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