Posibles alineaciones del Deportivo Cali vs Llaneros por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I

Las emociones del Fútbol Profesional Colombiano se viven en Claro Sports. Consulte las posibles nóminas de este juego.

Posibles formaciones del Cali Vs Llaneros / Claro Sports.

Crecen las emociones del Fútbol Profesional Colombiano. Para este domingo el Deportivo Cali recibe en el Estadio Palmaseca a Llaneros, en juego adeudado por la jornada 9 de la Liga BetPlay 2026-I. Ubicados en la séptima y onceava casilla respectivamente, se esperan muchas emociones en este compromiso.

Posible alineación del Deportivo Cali para el juego por la fecha 9 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I

Así formaría Deportivo Cali: Alejandro Rodríguez; Fabián Viáfara, Felipe Aguilar, Julián Quiñones, Fernando Álvarez, Andrés Correa; Ronaldo Pájaro, Matías Orozco, Avilés Hurtado; Steven Rodríguez y Juan Dinenno.

Posible alineación de Llaneros para el juego por la fecha 16 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I

Así formaría Llaneros: Miguel Ortega; Juan David Pertuz, Francisco Meza, Alejandro Moralez, Dennys Quintero; Marlon Sierra, Néider Ospina, Kelvin Osorio; Luis Miranda, Jhon Vásquez y Luis Marimón.

¿Cómo y dónde ver Deportivo Cali vs Llaneros por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I?

El encuentro se podrá ver a través del canal de suscripción adicional de Win Sports+ o por medio de la plataforma de streaming de Win Play y se estará desarrollando este domingo 12 de abril a las 04:10 de la tarde en el Estadio Palmaseca. En Claro Sports también habrá cubrimiento del juego en el Valle del Cauca.

Últimos partidos del Deportivo Cali

03.04.2026 | Junior 0-2 Deportivo Cali | Fecha 10.

28.03.2026 | Deportivo Cali 1-0 Deportivo Pereira | Fecha 14.

22.03.2026 | Alianza 1-0 Deportivo Cali | Fecha 13.

18.03.2026 | Deportivo Cali 1-1 Santa Fe | Fecha 12.

14.03.2026 | Cúcuta 0-2 Deportivo Cali | Fecha 11.

Últimos partidos de Llaneros

01.04.2026 | Independiente Santa Fe 0-1 Llaneros | Fecha 15

30.03.2026 | Llaneros 1-1 Once Caldas | Fecha 14.

25.03.2026 | América de Cali 0-0 Llaneros | Fecha 13.

17.03.2026 | Llaneros 2-2 Cúcuta | Fecha 12.

13.03.2026 | Atlético Nacional 2-0 Llaneros | Fecha 11.

¿Quiénes son los árbitros del juego?

Juez central: Jhon Ospina.

Asistente 1: Elkin Charrys.

Asistente 2: Diego Urrego.

Cuarto árbitro: Deivy Guetio.

VAR: David Rodríguez.

AVAR: Alexander Guzmán.

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