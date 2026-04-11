Carlos Andrés Gómez abre su cuenta goleadora en el Brasileirao

El atacante colombiano Carlos Andrés Gómez anotó su primer gol en esta nueva temporada del Brasileirao ante Remo.

Carlos Gómez, jugador colombiano / Foto: Joisel Amaral / AGIF via AFP

Los futbolistas colombianos siguen aprovechando la continuidad de las ligas locales con sus clubes para hacerse sentir y despejar cualquier duda de su cupo en el Mundial 2026. Uno de ellos es Carlos Andrés Gómez, extremo que en las últimas convocatorias ha estado presente en el equipo de Néstor Lorenzo.

El jugador de Vasco Da Gama de Brasil se reportó, por primera vez en este 2026, con un gol en el Brasileirao. Pese a que su equipo no ha tenido el arranque de temporada soñado, el popular ‘Tinito’ es, sin duda, una de las máximas figuras del conjunto de Rio de Janeiro.

En el partido válido por la decimoprimera jornada del Brasileirao, Vasco Da Gama visitó a Remo en el Estadio Estadual Jornalista Edgar Augusto. Los dirigidos por Renato Gaúcho empataron a un gol con uno de los equipos que está muy comprometido con el descenso esta temporada.

Así le fue a Carlos Andrés Gómez ante Remo

Carlos Andrés Gómez fue titular y disputó la totalidad del partido entre Remo y Vasco Da Gama. De hecho, el colombiano fue quien anotó el único gol de su equipo al minuto 54 tras un lindo centro de Thiago Mendes para poner el 1-0 parcial. El extremo ‘tricolor’ se tomó el tiempo para controlar, eludir y definir de gran manera ante la humanidad de Marcelo Rangel.

Un gol, tres remates, 16 de 20 pases acertados, un pase clave, dos pases en el último tercio, 100 % de efectividad en sus centros, dos de cuatro regates exitosos y tres recuperaciones, fue el saldo de uno de los extremos con más regates de la temporada pasada en el mundo.

Carlos Andrés Gómez fue el segundo jugador con mejor calificación del encuentro. Con esta anotación, el sudamericano no solo abre su cuenta goleadora en el Brasileirao, sino que suma dos tantos en lo que va de la temporada. Con 23 años y siendo la figura del Vasco Da Gama, Gómez quiere despejar cualquier duda con su rendimiento para ser mundialista con Colombia.

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