Helmut Marko reaparece para mandar un fuerte mensaje a la Fórmula 1 por Max Verstappen

Max Verstappen no está convencido por el nuevo reglamento de la Fórmula 1, quejas que han trascendido hasta Helmut Marko, exasesor de Red Bull Racing

Max Verstappen vive una crisis en la Fórmula 1 | Reuters

Para nadie es un secreto que Max Verstappen se ha convertido en uno de los principales críticos de las nuevas regulaciones de la Fórmula 1. Sus constantes quejas han llegado a oídos de Helmut Marko, exasesor de Red Bull Racing y alguien que conoce perfectamente a Mad Max, lo que ha derivado en un llamado del experimentado personaje del Gran Circo para que la categoría escuche al neerlandés de cara al Gran Premio de Miami de este próximo domingo 3 de mayo.

Uno de los aspectos que más cambió de una temporada a otra fue la gestión de la energía eléctrica en los monoplazas. Los pilotos se han encontrado con una situación contraintuitiva: ir a fondo puede traducirse en tiempos más lentos, ya que las baterías no logran recuperar suficiente energía en las frenadas para cubrir la demanda de potencia en las rectas, un problema que ha afectado especialmente al propio tetracampeón del mundo.

“Habla más del Nürburgring que de la Fórmula 1. Verstappen es un piloto puro y el reglamento actual está más orientado a la gestión de la energía, y eso solo funciona en colaboración con los ingenieros de software. El papel dominante del piloto ha desaparecido”, declaró Helmut Marko en una charla retomada por ORF.

Durante esta campaña, Max Verstappen ha dejado entrever que su pasión por el automovilismo se ha trasladado a otras categorías y competencias como la NLS2 en la Nordschleife, además de que en este mes formará parte de las carreras de clasificación de las 24 Horas de Nürburgring. El contraste resulta evidente, ya que cuando se refiere a la Fórmula 1, el piloto de Red Bull Racing ha admitido abiertamente que ha dejado de disfrutar la máxima categoría, un contexto en el que Helmut Marko también señala una corresponsabilidad del equipo austriaco por no haber entregado buenas actualizaciones al RB22.

“El factor Max solo está ahí si tiene un coche en el que confía. Ese no es el caso actualmente. Lo positivo es que el inicio en Melbourne estuvo simplemente bien con un tercer puesto de [Isack] Hadjar en la clasificación. Pero las actualizaciones, sobre todo las de Japón, han llevado el coche en la dirección equivocada. Ha empeorado“, indicó el exasesor.

Helmut Marko dejó de ser asesor de Red Bull Racing al finalizar la temporada 2025 y, pese a su polémica personalidad, se convirtió en una pieza clave de los triunfos de Max Verstappen durante el dominio de la escudería a lo largo de cuatro años. Aun con las luchas internas que habrían derivado en su salida, el expiloto confía en que su exequipo volverá a la cima, mientras que la FIA y los equipos de la Fórmula 1 se reunieron el pasado 10 de abril para realizar ajustes al reglamento técnico de 2026, aunque por ahora la única certeza es que habrá más reuniones antes de alcanzar una resolución definitiva a través del Consejo Mundial del Deporte del Motor.

“A lo largo de la temporada europea se puede asumir que Red Bull volverá a poder luchar delante. Sí creo que esta vez pueden volver a hacerlo”, sentenció.

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