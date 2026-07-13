Francia ya está en Dallas para preparar la semifinal del Mundial 2026 ante España, con plantel completo y los últimos ajustes de Didier Deschamps

Les Blues ya están en la sede de las semifinales | Reuters

La selección de Francia ya se encuentra en Dallas para afrontar la última etapa de su preparación rumbo a las semifinales del Mundial 2026. El equipo dirigido por Didier Deschamps dejó Boston este domingo 12 de julio, tres días después de superar 2-0 a Marruecos en los cuartos de final.

El combinado francés completó un vuelo de más de cuatro horas y llegó por la tarde a su nuevo hotel de concentración. Este traslado representa el viaje más largo realizado por los Bleus desde que comenzaron su participación en Estados Unidos, luego de disputar sus encuentros anteriores principalmente en la costa este.

Francia se instala en el centro de Dallas antes de enfrentar a España

La delegación se hospedará en el hotel Adolphus, ubicado en el centro de Dallas y seleccionado por la FIFA para recibir al equipo durante su estancia en Texas. El inmueble está catalogado como monumento histórico y se encuentra a unos 25 minutos del estadio de Arlington, sede de la primera semifinal del torneo.

La ubicación también permitirá que Francia reduzca los tiempos de traslado durante sus entrenamientos. El grupo trabajará este lunes en las instalaciones de la Universidad Metodista del Sur, situadas aproximadamente a diez minutos del hotel. Esa sesión servirá para realizar los últimos ajustes tácticos y definir el once que enfrentará a la Roja.

Los futbolistas llegan a Dallas después de recibir un día libre concedido por Didier Deschamps tras la victoria frente a Marruecos. La decisión resultó poco habitual antes de una semifinal mundialista, pero el cuerpo técnico aprovechó los cinco días existentes entre ambos encuentros para permitir que el plantel recuperara energías y conviviera con sus familiares.

Francia también viajó con todos sus jugadores disponibles. William Saliba y Dayot Upamecano volvieron a entrenar con el grupo después de trabajar por separado como medida preventiva, mientras que Kylian Mbappé se recuperó del golpe que recibió en el tobillo derecho durante el encuentro de cuartos de final.

Deschamps recupera jugadores para la semifinal Francia vs España

Aurélien Tchouaméni también aparece como opción para regresar a la alineación titular después de superar la lesión en los aductores que le impidió disputar los dos partidos anteriores. El mediocampista podría acompañar nuevamente a Adrien Rabiot, mientras Désiré Doué compite por conservar su lugar en el sector izquierdo del ataque.

La semifinal representará el primer partido de Francia en el estadio de Arlington durante esta Copa del Mundo. El inmueble cuenta con techo retráctil, una condición que protegerá a los jugadores ante las altas temperaturas y las posibles tormentas previstas para la jornada del encuentro. España, en cambio, ya disputó ahí su partido de octavos de final ante Portugal.

Francia consiguió su boleto después de vencer 2-0 a Marruecos con anotaciones de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé. El resultado permitió que los Bleus alcanzaran las semifinales por tercera Copa del Mundo consecutiva, después de proclamarse campeones en Rusia 2018 y terminar como subcampeones en Qatar 2022.

España avanzó tras derrotar 2-1 a Bélgica, con un gol de Mikel Merino en la parte final del encuentro. La Roja vuelve a una semifinal mundialista por primera vez desde Sudáfrica 2010, edición en la que conquistó su único título. El ganador del duelo se clasificará a la final programada para el domingo 19 de julio.

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