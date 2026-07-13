Real Madrid rompe récord de goles de jugadores de un mismo equipo en un Mundial

El conjunto blanco aún tienen varios representantes compitiendo en la Copa del Mundo 2026 y podrían ampliar sus números

Mbappé y Bellingham han destacado en el Mundial 2026 | Reuters

El Real Madrid estableció una nueva marca en la historia de la Copa del Mundo, luego de que sus futbolistas alcanzaran un total de 19 goles en la presente edición del torneo. La cifra convierte al conjunto español en el club con mayor aporte goleador de sus jugadores en un solo Mundial.

Los tantos fueron conseguidos por Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Vinícius Jr y Arda Güler, quienes representan a distintas selecciones. Entre los cuatro superaron una marca que permanecía compartida por tres clubes de distintas épocas. Al momento solo los primeros dos elementos se mantienen compitiendo al instalarse en las semifinales con Francia e Inglaterra respectivamente.

El récord anterior era de 18 anotaciones y pertenecía al Honvéd de Budapest en el Mundial de Suiza 1954, al Bayern Munich en Brasil 2014 y al PSG en Qatar 2022. El equipo blanco rebasó ese registro gracias al desempeño de sus principales figuras.

Kylian Mbappé es el máximo responsable de la nueva marca madridista. El delantero francés suma ocho goles y se mantiene como uno de los principales candidatos a conquistar la Bota de Oro, antes de disputar la semifinal frente a España.

Jude Bellingham ocupa el segundo puesto entre los goleadores del Real Madrid en la competición. El mediocampista inglés registra seis anotaciones, incluidas las dos que consiguió ante Noruega y frente a la selección mexicana para asegurar la clasificación de Inglaterra a la antesala de la final.

Vinícius también contribuyó de manera importante con cuatro tantos, siendo el jugador principal en el ataque de La Canarinha; mientras que Arda Güler completó la cuenta con una anotación para la causa de Turquía. La producción de ambos permitió que el cuadro de la capital española alcanzara los 19 goles y dejara atrás el récord previo.

La nueva marca confirma la influencia de la plantilla del Real Madrid en el Mundial, con jugadores decisivos para Francia, Inglaterra, Brasil y Turquía. Además, el registro todavía podría aumentar, debido a que Mbappé y Bellingham continúan con vida en la fase final del torneo.

La semifinales de la Copa del Mundo 2026 enfrentan a España contra Francia y Argentina ante Inglaterra, por lo que podría haber una final entre dos hombres clave en el ataque del Madrid.

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