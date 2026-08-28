Mateo Chávez y AZ Alkmaar conocen a sus ocho rivales en la Europa League 2026-27

El lateral mexicano enfrentará a Juventus, Benfica, Sunderland y otros cinco clubes en la fase de liga de la Europa League 2026-27

Mateo Chávez y sus rivales en la Europa League | NurPhoto via AFP

El camino de Mateo Chávez en su segunda temporada dentro del fútbol europeo tendrá una nueva escala internacional. El AZ Alkmaar conoció este viernes a sus ocho adversarios para la fase de liga de la UEFA Europa League 2026-27, luego del sorteo celebrado en Mónaco. El conjunto neerlandés tendrá enfrentamientos ante clubes de Italia, Portugal, Croacia, República Checa, Austria, Inglaterra, Israel y Armenia.

Juventus y Benfica aparecen como los dos rivales procedentes del primer bombo, mientras que GNK Dinamo y Sparta Praga llegaron desde el segundo. Sturm Graz y Sunderland fueron los equipos correspondientes al tercer sector, y Hapoel Beer-Sheva junto con Ararat-Armenia completaron el calendario desde el cuarto bombo. El formato contempla ocho partidos contra ocho adversarios diferentes, cuatro como local y cuatro como visitante.

¿Contra quién jugarán Mateo Chávez y AZ Alkmaar en la Europa League?

El AFAS Stadion recibirá a Juventus, GNK Dinamo, Sturm Graz y Hapoel Beer-Sheva, por lo que uno de los partidos que concentrará la atención será la visita del conjunto italiano a Alkmaar. Para Chávez será la oportunidad de medirse a uno de los equipos con mayor trayectoria dentro del fútbol europeo, en una temporada en la que el lateral mexicano ha mantenido presencia dentro del once del AZ.

Los cuatro partidos fuera de Países Bajos serán ante Benfica, Sparta Praga, Sunderland y Ararat-Armenia. El viaje a Lisboa coloca al AZ frente a otro integrante del primer bombo, mientras que la visita al Sunderland llevará al mexicano a Inglaterra. El duelo con Sparta Praha será en República Checa y el recorrido se completará en Armenia frente al Ararat-Armenia.

De esta manera, los enfrentamientos quedaron repartidos de la siguiente forma: como local, AZ enfrentará a Juventus, GNK Dinamo, Sturm Graz y Hapoel Beer-Sheva; como visitante jugará contra Benfica, Sparta Praga, Sunderland y Ararat-Armenia. El orden definitivo de los encuentros todavía no fue establecido en el sorteo y el calendario completo será comunicado el sábado 29 de agosto.

El sorteo también producirá algunos reencuentros para el club neerlandés. Teun Koopmeiners, ahora con Juventus, y Vangelis Pavlidis, jugador del Benfica, tuvieron etapas anteriores con el AZ, situación que fue mencionada por el entrenador Leeroy Echteld después de conocer el resultado. El técnico señaló que el objetivo estará puesto en avanzar de ronda y anticipó que su cuerpo técnico comenzará el análisis de los adversarios.

Partidos AZ Alkmaar | Clao Sports

Mateo Chávez afrontará su primera Europa League con AZ Alkmaar

Para Mateo Chávez será un nuevo capítulo desde su llegada a Países Bajos. El lateral dejó a Chivas en 2025 para incorporarse al AZ y cerró su primera campaña europea con 32 encuentros, un gol y dos asistencias entre todas las competencias, además de formar parte del equipo que conquistó la Copa de los Países Bajos. Precisamente ese título, conseguido después del triunfo 5-1 sobre NEC Nijmegen en la final, otorgó al club el acceso directo a la fase de liga de la Europa League.

MÁS INFORMACIÓN: Mateo Chávez regresa al AZ Alkmaar con nuevos objetivos tras cumplir su sueño en el Mundial 2026

El mexicano comenzó también la campaña 2026-27 con participación constante. Fue titular en las primeras tres jornadas de la Eredivisie y registró dos asistencias en la victoria 4-1 sobre Utrecht, además de participar en el triunfo 4-0 ante PSV Eindhoven por la Supercopa de los Países Bajos, encuentro en el que aportó otra asistencia. Con ese recorrido, Chávez llega al torneo continental con minutos acumulados dentro del esquema del AZ.

La Europa League será además otro escaparate para el seleccionado mexicano después de su participación con México durante el Mundial 2026. Chávez fue incluido por Javier Aguirre en la convocatoria para la Copa del Mundo y ahora continuará su calendario internacional a nivel de clubes, con la posibilidad de enfrentar a equipos de ocho países distintos durante la fase inicial del torneo.

La fase de liga comenzará el 16 y 17 de septiembre de 2026 y concluirá el 28 de enero de 2027. Los primeros ocho lugares de la clasificación general avanzarán directamente a octavos de final; los clubes ubicados entre las posiciones nueve y 24 disputarán los playoffs, mientras que del lugar 25 al 36 quedarán eliminados. La final de la Europa League se jugará el 26 de mayo de 2027 en Frankfurt, objetivo final de un AZ que comenzará su recorrido con Mateo Chávez como parte de su plantel.

Te puede interesar