Académico de Viseu vs Porto en vivo: horario y dónde ver la jornada 4 de la Liga de Portugal 2026; pronósticos y antecedentes

Porto visita al Académico de Viseu con paso perfecto en la Primeira Liga; consulta horario, transmisión, antecedentes y momios

Académico de Viseu vs Porto, en vivo online | Claro Sports

Francesco Farioli y el Porto buscan mantener el paso perfecto en la Primeira Liga este sábado 29 de agosto, cuando visiten al Académico de Viseu en un duelo correspondiente a la cuarta fecha del torneo. Hasta el momento, los campeones defensores del certamen son el único equipo que llega a la jornada 4 con pleno de victorias y tienen una ventaja de dos puntos en la cima de la clasificación.

Por su parte, el conjunto local ocupa el 12° puesto después de registrar dos empates y una derrota en sus primeros tres partidos de la temporada.

El Porto inició la campaña levantando la Supercopa portuguesa con un triunfo por la mínima sobre el Torrense, equipo de Segunda División que jugará la Europa League tras sorprender y conquistar la Copa hace un año. Posteriormente, sumaron tres victorias consecutivas por marcador de 2-0 sobre Alverca, Rio Ave y Arouca.

Gabri Veiga llega al partido encendido, con gol o asistencia en cada uno de los encuentros del equipo, y encabezaría la alineación del técnico italiano este sábado.

¿Cuándo, dónde y a qué hora juegan Académico de Viseu vs Porto por la jornada 4 de la Liga de Portugal 2026?

El Porto de Francesco Farioli visitará al Académico de Viseu este sábado 29 de agosto. El silbatazo inicial está programado para las 11:00 horas, tiempo del centro de México y Centroamérica, en el Estádio do Fontelo.

Porto llega al partido con la duda alrededor de Jan Bednarek, quien abandonó el encuentro ante Arouca con un problema en la pantorrilla. El zaguero podría unirse a una larga lista de bajas confirmadas que incluye a Samu Aghehowa, Claudio Ramos, Martim Fernandes y Vasco Sousa. La buena noticia para los de Farioli es el regreso de Alan Varela a los entrenamientos.

Por su parte, el Académico llega con todos sus futbolistas disponibles para conformar el once inicial, que será encabezado por Clovis. El atacante lideró la Liga Portugal 2 la temporada pasada con 23 tantos y ha extendido su buena racha con goles en dos de los tres partidos de esta campaña.

¿Quién transmite en vivo el partido de la Liga de Portugal 2026 y dónde ver por TV y online?

El duelo entre Académico de Viseu y Porto se podrá seguir en vivo por Claro Sports. La multiplataforma transmitirá encuentros de la Primeira Liga 2026-27 para México, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, con tres partidos por jornada durante la temporada.

El Porto se mantiene como el único equipo con paso perfecto en la categoría y buscará extender su racha ante un rival que volvió a la Primera División portuguesa por primera vez desde 1989.

El Académico regresó con un resultado de impacto ante Benfica, al rescatar un empate 2-2 en el Estadio da Luz. Sin embargo, sigue sin ganar durante la campaña y suma apenas un triunfo en sus últimos siete partidos oficiales.

Antecedentes del Académico de Viseu vs Porto en la Liga de Portugal

El Académico volvió a la máxima categoría del fútbol lusitano tras 37 años de ausencia. Su larga desaparición ha limitado sus encuentros ligueros con los Dragones; sin embargo, la Copa de Portugal ha dejado cinco cruces desde 1994.

En total se han disputado 14 partidos entre ambas instituciones y el Porto nunca ha perdido. Los albiazules cuentan con 12 triunfos y únicamente dos empates ante el equipo de Viseu.

En esos 14 enfrentamientos, el marcador acumulado es de 41-5 favorable al Porto. Desde su último empate, un 1-1 en la semifinal de ida de la Copa de Portugal en 2020, los Dragones suman dos victorias por 3-0 y otra por la mínima en los cuartos de final del mismo torneo.

Académico de Viseu 0-1 Porto | Copa de Portugal 2022/23 | Cuartos de final

Porto 3-0 Académico de Viseu | Allianz Cup 2022/23 | Semifinales

Porto 3-0 Académico de Viseu | Copa de Portugal 2019/20 | Semifinal de vuelta

Académico de Viseu 1-1 Porto | Copa de Portugal 2019/20 | Semifinal de ida

Académico de Viseu 0-4 Porto | Copa de Portugal 2001/02 | Octavos de final

¿Quién es el favorito para ganar la jornada 4 de la Liga de Portugal? Pronóstico y momios

Los momios del partido reflejan la superioridad histórica y actual del Porto sobre el Académico. Caliente.mx coloca a los Dragones como claros favoritos con una línea de -313. El empate en el Estádio do Fontelo paga +390, mientras que la victoria del Académico de Viseu, que sería una de las grandes sorpresas de la temporada, se encuentra en +925.

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