Vuelta a España 2026, en vivo: ¡A 100 kilómetros de la meta!
La fracción tendrá cinco premios de montaña y el ascenso más duro será para la llegada a meta en una estación de esquí.
Etapa 7 de la Vuelta a España 2026: resultados y posiciones hoy, 28 de agosto
97 kms
Andreas Leknessund corona el primer puerto de montaña de esta etapa 7 de La Vuelta a España 2026, en Puerto El Remolcador.
98 kms
Wout van Aert y Andreas Leknessund ya fueron capturados. Ahora la fuga se encuentra integrada con 5 ciclistas.
1 km para la disputa del primer puerto del día en Puerto El Remolcador.
100 kms
Wout van Aert y Andreas Leknessund le huyen para no ser capturados por el segundo grupo de la escapada, el cual se encuentra a 0:25 nada más.
Todos están a 3.2 kilómetros de la coronación del Puerto El Remolcador.
Pelotón a 1:17.
105 kms
Crece el ascenso al Puerto El Remolcador
Situación de carrera:
Continúan 2 corredores en fuga: Wout van Aert y Andreas Leknessund.
Segundo grupo de 19 corredores, con Iván Ramiro Sosa allí.
Pelotón a 1:45.
110 kms
Ahora sí, comenzó el ascenso al Puerto El Remolcador. Primer puerto de montaña del día, de segunda categoría; serán 12.4 kilómetros de ascenso añl 4.8%
115 kms
Carrera sin grandes novedades por el momento.
Continúan 2 corredores en fuga: Wout van Aert y Andreas Leknessund.
3 ciclistas en un segundo grupo y el pelotón a 0:28.
Está por comenzar el ascenso del Puerto El Remolcador, puerto de montaña de segunda categoría.
120 kms
Situación de carrera:
Continúan 2 corredores en fuga: Wout van Aert y Andreas Leknessund.
3 ciclistas en un segundo grupo y el pelotón a 0:52.
Nos acercamos al primer reto del día, un puerto de montaña de segunda categoría: Puerto El Remolcador.
125 kms
Para este miércoles 28 de agosto se vivirá nuevamente una etapa de alta montaña. La fracción contempla 5 puertos de montaña: 2 de segunda, 2 de tercera y 1 en meta, de primera categoría. ¡Altas emociones!
Situación de carrera:
2 corredores en fuga: Wout van Aert y Andreas Leknessund.
3 ciclistas en un segundo grupo y el pelotón a 0:52.
Sean todos bienvenidos
Tengan todos un buen día. Este viernes les traemos las emociones de la etapa 7 de La Vuelta a España 2026.
A qué hora empieza la etapa 7 de la Vuelta a España 2026 hoy, 28 de agosto?
La salida neutralizada de esta fracción se dará a la 1:40 p.m. local. Las personas que están en el continente americano deben restar algunas horas, según el huso de su país. La hora de inicio en Colombia es 6:40 a.m. (GMT -5), mientras que en México es una hora menos (GMT-6).
Salida y ruta etapa 7, Vuelta a España 2026: ¿qué ciudades cruza y cuánto tiempo dura?
La largada se dará en Vall d’Alba, municipio de la provincia de Castellón. La extensión del trazado será de 150 kilómetros y se estima que la duración será de unas cuatro horas y media hasta la llegada a meta en Aramón Valdelinares, que es una estación de esquí. La carrera pasará por los siguientes puntos referenciales, varios categorizados como premios de montaña:
- Vall d’Alba (salida).
- Vilaframés.
- Les Useres.
- Figueroles.
- Llucena del Cid.
- Puerto de El Remolcador (segunda categoría).
- Alto de Zucaina (tercera categoría).
- Montanejos.
- Puebla de Arenoso.
- Puerto Fuente de Rubielos (tercera categoría).
- Rubielos de Mora.
- Mora de Rubielos.
- Puerto de San Rafael (segunda categoría).
- Aramón Valdelinares (primera categoría y meta).
¿Dónde mirar en vivo la Vuelta a España 2026? Transmisión TV y online
Hay varias opciones para ver la carrera en Colombia. En televisión tradicional de cableoperadores, la transmisión está en Caracol Televisión, ESPN y RCN. A su vez, estas cadenas cuentan con opciones digitales para acceder vía streaming con el sitio web de Caracol, Disney+ y el canal de YouTube de Deportes RCN.