Vuelta a España 2026, en vivo: ¡A 100 kilómetros de la meta!

125 kms

Para este miércoles 28 de agosto se vivirá nuevamente una etapa de alta montaña. La fracción contempla 5 puertos de montaña: 2 de segunda, 2 de tercera y 1 en meta, de primera categoría. ¡Altas emociones!

Situación de carrera:

2 corredores en fuga: Wout van Aert y Andreas Leknessund.

3 ciclistas en un segundo grupo y el pelotón a 0:52.