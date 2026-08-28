Un poquito más de Nairo Quintana: el ciclista colombiano aplazaría su retiro para 2027

Luego de su exclusión de la Vuelta a España, el corredor estaría considerando permanecer activo unos meses más de lo previsto.

Nairo Quintana, ciclista colombiano. – Vizzor Image.

Una de las noticias recientes que cayó como un baldado de agua fría para el deporte colombiano fue la exclusión de Nairo Quintana de la Vuelta a España 2026. El ciclista cafetero había anunciado a principios de año que esta temporada sería la última de su carrera como pedalista profesional y la ilusión por verlo en la ronda ibérica estaba por todo lo alto, hasta que el Movistar Team tomó su decisión.

Sería natural que esa desazón provoque cambios en sus planes para lo que viene y hay una información reciente que apunta a que el boyacense podría aplazar el punto final de su trayectoria para el año entrante. No se estaría hablando de una temporada completa, sino solamente de algunos meses para alcanzar a estar compitiendo en un certamen específico a inicios de 2027.

Según aseguró Rafael Rodríguez, narrador de las competencias de ciclismo en ESPN, Quintana estaría a la espera de que se confirme la realización del Tour Colombia 2.1 en su edición de 2027 para animarse a participar. Como no hay certeza de que esta carrera vaya a tener lugar, mucho menos hay conocimiento sobre fechas, pero este evento solía hacerse en febrero.

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La última oportunidad en que hubo esta competencia en cuestión fue en 2024. Para los dos años siguientes, aunque ha existido gran expectativa por su regreso, la organización se ha declinado por falta de presupuesto para cumplir con los estándares exigidos por la Unión Ciclística Internacional (UCI). Desde ya, se está hablando con fuerza de una intención seria para su retorno.

Algo muy importante ante la posibilidad de que Nairo Quintana corra un eventual Tour Colombia 2.1 en 2027 es que no sería bajo la representación de su equipo actual. El contrato que los vincula tiene vigencia solamente para el año en curso, así que quedarían dos caminos: que se pacte una extensión o que el ciclista sea acogido por otra escuadra por unos meses más.

Sobre la posibilidad de la que se viene hablando, ha habido reacciones de la prensa especializada. Georgina Ruiz, narradora de Caracol Sports, advirtió que está lejos de conocerse los ciclistas que estarían presentes cuando ni siquiera se ha confirmado la realización del evento. También adelantó que los Campeonatos Nacionales de 2027 se van a hacer en el departamento de Boyacá y que se espera que allí se le haga un homenaje al corredor.

Vale la pena recordar en este punto que, según lo que ha contado el mismo Nairo Quintana, su plan está orientado a despedirse oficialmente del ciclismo en su Gran Fondo, que se va a realizar en la ciudad de Cartagena de Indias. Se espera que el ciclista dé nuevas declaraciones públicas dentro de las próximas horas y aclare si la posibilidad de participar en el Tour Colombia 2.1 es viable.

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