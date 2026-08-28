Peloteando, en vivo | Viernes 28 de agosto

Peloteando repasa el mercado de fichajes, la Europa League, la jornada 6 de Liga MX y el ingreso de Federer al Salón de la Fama

Peloteando llega este viernes 28 de agosto con un repaso por los temas que marcan la agenda deportiva. El mercado europeo vuelve a colocar al América en el centro de la conversación ante el interés por Brian Rodríguez y Sebastián Cáceres, dos futbolistas que podrían generar movimientos en la plantilla azulcrema antes del cierre del periodo de transferencias.

El programa también analizará el panorama de Armando “Hormiga” González, quien ya conoce a los rivales que enfrentará con Olympiacos en la fase liga de la Europa League. Además, la situación de Julián Álvarez sigue bajo seguimiento debido a que continúa sin entrenar con el Atlético de Madrid, mientras que en el fútbol mexicano comienza la Jornada 6 del Apertura 2026 con nuevos partidos en la pelea por los primeros lugares.

La agenda se completa con Roger Federer, quien este sábado ingresará al Salón de la Fama del Tenis como parte de los reconocimientos a su trayectoria. Peloteando reúne estas noticias, el mercado de fichajes y el análisis de la actualidad deportiva en su morning show, disponible a través de la multiplataforma de Claro Sports.

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