¡Milan y Real Sociedad! Los rivales de Julián Araujo y el Bournemouth en la UEFA Europa League 2026/27

Los Cherries disputarán por primera vez un torneo europeo y recibirán al cuadro rossonero en el Vitality Stadium

Julián Araujo regresó a Los Cherries tras su paso por Escocia | ADRIAN DENNIS / AFP

El Bournemouth de Julián Araujo ya conoce el camino que tendrá que recorrer en la fase de liga de la UEFA Europa League 2026/27. Los Cherries disputarán por primera vez una competencia europea y tendrán un calendario de alto nivel, con partidos ante Milan, Real Sociedad, Viktoria Plzeň, Sparta Praha, Sturm Graz, Celta de Vigo, Hapoel Beer-Sheva y Lillestrøm.

Araujo afronta una temporada clave con el Bournemouth, club al que llegó en agosto de 2024 procedente del Barcelona por 10 millones de euros y con un contrato por cinco temporadas. El lateral mexicano aterrizó en Inglaterra después de una buena campaña cedido con Las Palmas, pero las lesiones y la falta de continuidad han complicado sus primeros dos años en la Premier League.

En su primera campaña consiguió disputar 12 partidos, aunque una lesión en el muslo cortó su progresión durante varios meses. El panorama se volvió todavía más complicado en la temporada 2025/26: No tuvo participación en liga y su última aparición con los Cherries antes de salir cedido fue en agosto, durante un partido de Copa de la Liga ante Brentford.

La búsqueda de minutos lo llevó al Celtic en enero de 2026, en un préstamo hasta el final de la temporada. En Escocia consiguió recuperar protagonismo, disputó 13 encuentros entre todas las competiciones y marcó un gol fundamental para la conquista del título, pero en marzo sufrió una lesión en el muslo que terminó anticipadamente con su aventura en Glasgow.

Araujo regresó al Bournemouth durante el verano con la intención de ganarse un lugar bajo las órdenes del nuevo técnico Marco Rose, pero volvió a encontrarse con un problema físico. Durante la pretemporada en Austria sufrió una lesión muscular en el muslo izquierdo en el amistoso ante St. Pauli y el 6 de agosto fue sometido a una operación.

Cuando vuelva tendrá una competencia importante por el costado derecho. Araujo continúa formando parte de la plantilla del Bournemouth y tiene contrato hasta 2029, pero el equipo cuenta también con Juanlu Sánchez, Adam Smith y Max Aarons como alternativas para esa zona. Su primer objetivo será recuperar completamente la condición física y, posteriormente, convencer a Rose de que puede formar parte de la rotación tanto en Premier League como en Europa.

Los partidos del Bournemouth en su primera temporada europea | Claro Sports

El Bournemouth jugará en Europa por primera vez en su historia

Mientras Araujo busca regresar a las canchas, el Bournemouth se prepara para vivir la primera campaña europea de sus 127 años de historia. Los Cherries consiguieron el boleto después de terminar en el sexto lugar de la Premier League 2025/26 con 57 puntos, la mejor posición de su historia en la máxima categoría inglesa.

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El boleto continental fue el cierre perfecto para la etapa de Andoni Iraola, quien llevó al club a una racha de 18 partidos consecutivos sin derrota antes de marcharse al Liverpool. Marco Rose tomó su lugar para encabezar un nuevo proyecto que deberá combinar la exigencia de la Premier League con ocho partidos en la fase de liga de la Europa League.

Su lugar en la tabla le permitió ingresar directamente a a fase de liga que comenzará en septiembre y terminará en enero de 2027, con cuatro encuentros en el Vitality Stadium y cuatro como visitante.

Los rivales del Bournemouth de Julián Araujo en la Europa League 2026/27

El sorteo dejó un calendario atractivo para el debut europeo de los Cherries. El Milan será el gran visitante del Vitality Stadium, mientras que los ingleses tendrán dos viajes a España para medirse a Real Sociedad y Celta de Vigo.

Local: Milan

Milan Visitante: Real Sociedad

Real Sociedad Local: Viktoria Plzeň

Viktoria Plzeň Visitante: Sparta Praha

Sparta Praha Local: Sturm Graz

Sturm Graz Visitante: Celta de Vigo

Celta de Vigo Local: Hapoel Beer-Sheva

Hapoel Beer-Sheva Visitante: Lillestrøm

El partido que inmediatamente sobresale es la visita del Milan. Los siete veces campeones de Europa terminaron quintos de la Serie A 2025/26 con 70 puntos y regresarán a las competiciones continentales después de una temporada de ausencia. Será uno de los encuentros más importantes que haya recibido el pequeño estadio del Bournemouth y un choque completamente inédito para los Cherries.

Otro de los grandes desafíos será el viaje a San Sebastián para enfrentar a la Real, vigente campeona de la Copa del Rey después de imponerse al Atlético de Madrid en penales en la final disputada en La Cartuja. El conjunto de San Sebastián será el rival de mayor jerarquía que tendrán que enfrentar fuera de Inglaterra.

España aparecerá dos veces en la ruta de los ingleses, ya que también deberán visitar al Celta de Vigo en Balaídos. El cuadro gallego viene de alcanzar los cuartos de final de la Europa League durante la temporada pasada y vuelve al torneo con una mayor experiencia continental.

El resto del calendario obligará a Bournemouth a conocer escenarios completamente nuevos. Recibirá al Viktoria Plzeň, un habitual de las competiciones de la UEFA, y al Sturm Graz de Austria, además del Hapoel Beer-Sheva. Fuera de casa visitará al Sparta Praha en República Checa y cerrará su lista de desplazamientos con el Lillestrøm de Noruega, completando una primera aventura europea que llevará a los Cherries por cinco países diferentes.

Para Julián Araujo, la Europa League también puede convertirse en una oportunidad importante. Dependiendo de los tiempos de su recuperación, podría estar disponible para una parte considerable del calendario continental, que se extenderá, como mínimo, hasta el 28 de enero de 2027.

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