Cuartos Copa Centroamericana 2026: clasificados, cruces y cómo quedó el cuadro final

Revisa los cruces, el cuadro, las fechas y cómo se jugará la próxima ronda.

Clasificados y cruces de cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026.

La Copa Centroamericana 2026 ya conoce a los ocho equipos que continuarán luchando por el título después de una última jornada que dejó eliminaciones, clasificaciones y varios cambios en las posiciones. Alajuelense, Firpo, Alianza de El Salvador, Marathón, Saprissa, Olimpia, Cartaginés y Motagua consiguieron los boletos para los cuartos de final, aunque todavía resta un último detalle para completar definitivamente el cuadro: conocer quién termina primero del Grupo C entre hondureños y costarricenses.

La quinta jornada produjo varias definiciones importantes. Cartaginés derrotó 2-0 a FAS, mientras Motagua consiguió el punto que necesitaba al empatar 1-1 con Municipal. Un día después, Marathón goleó 3-0 a Real Estelí y se quedó con el segundo boleto del Grupo B pese al triunfo 2-1 de Herediano sobre Antigua GFC. En el Grupo A, Firpo consiguió la clasificación con su empate 1-1 frente a Xelajú MC y Alajuelense venció 3-1 a Plaza Amador para quedarse con el primer puesto.

De esta manera, Guatemala se quedó sin representantes en los cuartos de final, mientras Costa Rica tendrá tres equipos, Honduras otros tres y El Salvador contará con dos. La fase eliminatoria comenzará en septiembre y tendrá un incentivo adicional: la Copa Centroamericana también entrega seis lugares para la Copa de Campeones Concacaf 2027.

¿Cuáles son los clasificados a cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026?

Los ocho lugares disponibles ya tienen dueño. Alajuelense y Firpo avanzaron desde el Grupo A; Alianza de El Salvador y Marathón desde el Grupo B; Saprissa y Olimpia desde el Grupo C; y Cartaginés y Motagua desde el Grupo D. Olimpia vs Saprissa debe determinar quién gana el Grupo C y, como consecuencia, terminar de ordenar los cruces.

Los clasificados son:

Saprissa (Costa Rica) Olimpia (Honduras) Alajuelense (Costa Rica) Firpo (El Salvador) Alianza FC (El Salvador) Marathón (Honduras) Cartaginés (Costa Rica) Motagua (Honduras)

Así están los cruces de cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026

El formato de Concacaf establece un ranking de los ocho clasificados según su rendimiento en la fase de grupos. Los cuatro ganadores de grupo ocupan los puestos 1 al 4 y los cuatro segundos se ubican del 5 al 8. De allí salen los enfrentamientos: 1 vs 8, 4 vs 5, 2 vs 7 y 3 vs 6. Olimpia vs Saprissa es el último partido que falta para conocer el cuadro completo. Ambos ya están clasificados y llegan igualados con nueve puntos y +5 de diferencia de gol, pero el resultado determinará cuál ocupa el primer lugar del Grupo C.

Alajuelense vs Marathón

Alianza FC vs Motagua

Ganador del Grupo C (Saprissa/Olimpia) vs Firpo

Cartaginés vs segundo del Grupo C (Saprissa/Olimpia)

Play-In

Perdedor Alajuelense / Marathón vs Perdedor Alianza FC / Motagua

Perdedor Saprissa / Olimpia / Firpo vs Perdedor Cartaginés / Saprissa / Olimpia

Semifinales

Ganador Alajuelense / Marathón vs Ganador Alianza FC / Motagua

Ganador Saprissa / Olimpia / Firpo vs Ganador Cartaginés / Saprissa / Olimpia

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¿Cuándo se juegan los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026?

Los cuartos de final se disputarán mediante series de ida y vuelta durante septiembre. Concacaf estableció que los encuentros de ida se jugarán entre el 8 y el 10 de septiembre, mientras que las revanchas tendrán lugar del 15 al 17 de septiembre de 2026. Después llegarán las semifinales y el Play-In, programados para el 20-22 y 27-29 de octubre, mientras que la final se disputará durante diciembre. Los cuatro semifinalistas y los dos ganadores del Play-In obtendrán además la clasificación a la Copa de Campeones Concacaf 2027.

Cómo quedaron los grupos de la Copa Centroamericana 2026

El Grupo A terminó con Alajuelense como ganador después de vencer 3-1 a Plaza Amador y alcanzar nueve puntos. Firpo acompañará al campeón defensor a los cuartos tras empatar 1-1 frente a Xelajú y finalizar con siete unidades. Los Superchivos, Plaza Amador y Diriangén quedaron eliminados.

En el Grupo B, Alianza de El Salvador había completado anticipadamente su participación con nueve puntos. La gran definición estuvo detrás: Marathón goleó 3-0 a Real Estelí, alcanzó siete unidades y consiguió la clasificación. El triunfo 2-1 de Herediano frente a Antigua GFC no fue suficiente para el conjunto costarricense.

El Grupo C tiene desde hace varias jornadas a sus clasificados: Saprissa y Olimpia ganaron sus primeros tres partidos y llegaron a nueve puntos. Su enfrentamiento directo solamente tendrá como objetivo establecer quién se queda con el primer lugar y, principalmente, definir contra quién jugarán Firpo y Cartaginés en los cuartos de final.

Finalmente, el Grupo D tuvo una definición dramática. Cartaginés venció 2-0 a FAS y terminó con ocho puntos, mientras que Motagua empató 1-1 con Municipal y también llegó a ocho. Ambos avanzaron, mientras los Rojos y el conjunto salvadoreño quedaron eliminados.

¿Cómo funciona el cuadro de la Copa Centroamericana 2026?

La ubicación obtenida en la fase de grupos es fundamental porque Concacaf utiliza los resultados para establecer los sembrados de los cuartos de final. Los cuatro primeros de grupo quedan ordenados del 1 al 4, mientras que los segundos son ubicados del 5 al 8. De esa clasificación salen los cruces QF1 (1-8), QF2 (4-5), QF3 (2-7) y QF4 (3-6). Además, el cuadro ya establece el camino hacia la final. El ganador del QF1 enfrentará al ganador del QF2 en semifinales, mientras que del otro lado se medirán los vencedores del QF3 y QF4. De esta manera, una vez finalizado Olimpia vs Saprissa quedará establecido todo el recorrido que deberá atravesar cada club para alcanzar la definición de diciembre.

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