Polémica con Luis Javier Suárez: revelan presunto acto de indisciplina en el Sporting

El delantero habría abandonado una sesión de entrenamiento por diferencias con el cuerpo técnico.

Luis Suárez, delantero del Sporting | Pedro Nunes, Reuters

Las esperanzas de gol en el Sporting de Lisboa, sin duda, están puestas en Luis Javier Suárez. El delantero samario tuvo una sensacional temporada al servicio de los lusitanos, aunque no se trazaron los objetivos de conquistar trofeos en el remate de temporada. Sin embargo, dentro del balance, se le abona la llegada a los cuartos de final de la Champions League, donde pasó a ser una de las revelaciones.

Suárez quedó con una deuda pendiente en el Mundial. No logró dar el salto de calidad con la Selección Colombia, pasando su rendimiento en el club a un segundo plano. Terminó envuelto en críticas al no tomarse confianza bajo los tres palos, por lo que solo quedaba pasar página y reportarse con su equipo en la pretemporada.

Ahora bien, a pocos días del debut por Primeira Liga, el delantero terminó en el ojo del huracán. La prensa de Portugal ventiló un posible caso de indisciplina que vincula al cafetero, pues habría tomado caso omiso a una decisión de su entrenador, al punto de que habría abandonado su lugar de trabajo por varios minutos.

Luis Javier Suárez, en el ojo del huracán

El diario Récord de Portugal dio la primicia del rifirrafe que tuvo Suárez con su cuerpo técnico. Sin ninguna autorización, dejó la sesión y provocó malestar dentro del equipo. No quedó bien parado por la información entregada por el medio lusitano.

El ariete no estuvo de acuerdo con la petición de su cuerpo técnico de hacer un ejercicio por más tiempo. Se trataba de un monitoreo de los datos físicos de los jugadores, hasta que Suárez dejó el campo sin permiso alguno de sus superiores. Por unos minutos, el tema pasó a tornarse oscuro al haber dicho palabras fuertes y dejar la zona.

Rui Borges, su técnico en un papel de mediador, tomó la decisión de buscarlo y limar asperezas. La polémica no pasó de agache por los portales, aunque la sesión culminó sin mayores contratiempos. El tema se ventiló a la luz pública y causó revuelo entre los aficionados del cuadro de Lisboa.

Por lo pronto, el delantero volverá a tener actividad oficial el próximo fin de semana. Suárez buscará igualar su mejor temporada en materia de goles, pues viene de firmar 38 dianas por todo concepto en 52 apariciones.

Respecto al inicio de la Primeira Liga, tendrá su primer sorbo el próximo sábado 8 de agosto visitante al Estrela da Amadora. Dicho compromiso tendrá su pitazo inicial sobre las 2:30 de la noche (hora COL), dándole el puntapié inicial a la temporada. Será un campeonato con más presencia cafetera, pues Jhon Durán recaló en el Benfica al lado de Ríchard Ríos.

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