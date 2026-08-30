Benfica vs Estoril Praia en vivo: horario y dónde ver la jornada 4 de la Liga de Portugal 2026: pronósticos y antecedentes

Las Águilas buscan mantener su buen momento ante un Estoril que todavía no conoce la victoria después de tres jornadas.

Benfica vs Estoril Praia, en vivo online | Claro Sports

Benfica regresa a la actividad en la Liga de Portugal después de dos semanas sin disputar un encuentro del campeonato, debido a que su compromiso de la jornada 3 frente al Moreirense fue aplazado por sus compromisos europeos. Las Águilas reciben este lunes al Estoril Praia en el Estádio da Luz por la cuarta fecha de la temporada 2026-27.

El conjunto dirigido por Marco Silva comenzó el torneo con un empate ante el Académico de Viseu, pero respondió de manera contundente con una goleada de 7-0 sobre Casa Pia. Benfica aparece en la séptima posición con dos encuentros pendiente y llega con tres victorias consecutivas en todas las competiciones.

Estoril atraviesa un panorama muy diferente. Los Canarios apenas suman un punto después de tres jornadas, producto del empate 1-1 ante Famalicão y las derrotas consecutivas por 2-0 frente a Nacional y Rio Ave. El equipo de Vasco Matos ocupa el puesto 16 y buscará dar la sorpresa en uno de los escenarios más complicados del campeonato portugués.

¿Cuándo, dónde y a qué hora juegan Benfica vs Estoril Praia por la jornada 4 de la Liga de Portugal 2026?

El partido entre Benfica y Estoril Praia se jugará el lunes 31 de agosto de 2026 a las 13:15 horas, tiempo del centro de México y Centroamérica, en el Estádio da Luz de Lisboa, correspondiente a la jornada 4 de la Primeira Liga.

Benfica llega al encuentro después de conseguir su clasificación a la fase principal de la Europa League. Las Águilas derrotaron 3-1 como visitantes al AGF Aarhus y cerraron la eliminatoria con un contundente marcador global de 6-2.

¿Quién transmite en vivo el partido de la Liga de Portugal 2026 y dónde ver por TV y online?

El Benfica vs Estoril Praia se podrá seguir en vivo por Claro Sports. Nuestra multiplataforma cuenta con encuentros de la Primeira Liga 2026-27 para México, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.

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Las Águilas podrían afrontar el partido sin Fredrik Aursnes, quien sufrió un esguince de tobillo y ya se perdió el duelo europeo de media semana. En Estoril, Jordan Holsgrove sigue en duda por una lesión muscular, mientras que Xeka vuelve a estar disponible después de cumplir su partido de suspensión. Todos los demás jugadores estarán disponibles para el enfrentamiento de este lunes.

Antecedentes del Benfica vs Estoril Praia en la Liga de Portugal

La historia entre ambos clubes favorece ampliamente al Benfica. De los 69 partidos disputados entre ambos clubes, Estoril únicamente ha conseguido cinco victorias.

Entre 1950 y enero de 2024, el cuadro lisboeta llegó a enlazar más de 50 partidos sin perder frente a los Canarios. Aquella racha terminó mediante una tanda de penales en las semifinales de la Allianz Cup 2024, aunque posteriormente recuperaron el dominio: han ganado los últimos cinco encuentros entre ambos y 10 de los 11 más recientes.

Estoril 1-3 Benfica | Primeira Liga 2025-26 | Jornada 32

Benfica 3-1 Estoril | Primeira Liga 2025-26 | Jornada 17

Estoril 1-2 Benfica | Primeira Liga 2024-25 | Jornada 32

Benfica 3-0 Estoril | Primeira Liga 2024-25 | Jornada 25

Benfica 3-1 Estoril | Primeira Liga 2023-24 | Jornada 25

¿Quién es el favorito para ganar la jornada 4 de la Liga de Portugal? Pronóstico y momios

Benfica aparece como amplio favorito para quedarse con los tres puntos. De acuerdo con los momios de Caliente.mx, el triunfo de las Águilas paga -625, mientras que el empate está en +630 y una victoria de Estoril Praia alcanza +1450, cifras que reflejan la considerable diferencia entre ambos de cara al partido del lunes.

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