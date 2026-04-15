Benfica mira de reojo el futuro de Richard Ríos: ¿se irá?

Las ‘Águilas’ de Portugal tienen en sus planes retener al volante, aunque no se descartan jugosas ofertas para ficharlo.

Richard Ríos con Benfica | FILIPE AMORIM / AFP.

En solo una temporada, el nombre de Richard Ríos empezó a llamar fuertemente la atención en el fútbol europeo. El volante llegó al Benfica tras una notable actuación en el Mundial de Clubes, donde fue clave en la campaña de Palmeiras. Años atrás sonó para fichar por otros ‘pesos pesados’ de la élite, pero el alto dinero que pedían los brasileños era difícil de ofertar.

Recaló en el Benfica a cambio de por lo menos 27 millones de euros. Se acentuó en la titular y logró aportar con goles en la actual campaña. No ha sido fácil para José Mourinho y sus dirigidos, pues en el último suspiro, intenta equiparar fuerzas en el campeonato liguero para obtener al menos un título grande en el radar doméstico.

Si hay un hombre de confianza para Mourinho en la zona medular, sin duda, ese es Ríos. Eso llamó la atención afuera, pues según ha reportado O Jogo, despertó el interés de clubes como el Napoli, Inter de Milán y la Roma en el Calcio italiano. Sus números dan prueba de ello: cinco goles en 41 partidos a lo largo de la temporada.

El plan para retener a Richard Ríos

El volante antioqueño, que tiene vínculo con el club hasta verano de 2030, tiene centradas sus metas en Portugal. Desde el club se sabe que hay satisfacción del jugador, pero siempre está latente la posibilidad de un cambio de aires. O Jogo indicó que “solo una oferta irresistible” marcaría la parada.

“El Benfica no tiene intención de aceptar el traspaso del jugador a cualquier precio, sobre todo con la proximidad del Mundial, competición en la que los directivos del Benfica creen que el jugador debería ser valorado”, reseñó el artículo en alusión a Ríos.

Richard Rios vs Porto / REUTERS/Pedro Nunes.

Respecto al Benfica, el cuadro de Mourinho ocupa la tercera posición de la Primeira Liga. Está instalado con 69 puntos, a solo dos del Sporting de Lisboa, aunque está más lejos de la cima (a siete del Porto). Su próximo duelo, el domingo 19 de abril, será justamente ante Sporting (visitante) en una disputa directa por conocer quién será el escolta de los ‘Dragones’.

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