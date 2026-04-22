Luis Suárez evita una lesión y jugará la final de la Copa de Portugal

El futbolista de la Selección Colombia fue titular y disputó los 90 minutos del encuentro. Fue el único anotador de la serie.

Luis Javier Suárez marca con el Sporting | PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Sporting CP es finalista de la Copa de Portugal. El equipo del colombiano Luis Javier Suárez Charris empató 0-0 este miércoles contra el Oporto en el partido de vuelta de las semifinales y tras el 1-0 en el encuentro de ida el cuadro de ‘Los Leones’ se verá las caras ante el Fafe o el Torrense por la disputa del título, el primer compromiso de esta serie se encuentra 1-1.

Fue un partido bastante aguerrido por para el cuadro visitante, el técnico Rui Borges fue inteligente en resguardar primeramente su defensa y en cuanto hubiera una oportunidad para atacar hacerlo. El estratega tampoco iba a dejarle todo servido al rival, saltó al gramado del Estadio do Dragao con el 4-3-3 que ha venido teniendo el equipo durante toda la campaña. Con Geny Catamo, Geovany Quenda y Luis Javier Suárez en el frente de ataque.

Para FlashScore el delantero de la Selección Colombia tuvo una calificación de 6.8, siendo el tercero mejor puntuado de su equipo. Registró 1 disparo dentro del área, recibió 4 faltas, 1 pase clave, el 100% de los toques de pared precisos con 4/4, 1 pase filtrado, 1 gran oportunidad creada; el 83% de los pases completados con 20/24 y 3 pases al tercio final.

Al final del compromiso Suárez fue protagonista. Alan Varela recibió la tarjeta roja, el argentino le clavó los taches al artillero colombiano, las alarmas se encendieron tanto en el Sporting CP como en la Selección Colombia por la gravedad de la infracción. Al revisar el VAR el juez central tomó justicia, lo expulsó y dejó con 10 hombres al Porto para el resto de la contienda.

Fixture del Sporting CP en lo que resta de la temporada

El Sporting CP todavía tiene chances matemáticas de seguir peleando por el título de la Primeira Liga de Portugal. El equipo marcha tercero de la tabla de posiciones con un partido menos a 8 unidades del Porto que es primero y 1 unidad del Benfica que es segundo.

26/04 | vs AFS de visitante.

29/04 | vs Tondela de local.

04/05 | vs Vitoria Guimaraes de local.

10/05 | vs Río Ave de visitante.

17/05 | vs Gil Vicente de local.

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