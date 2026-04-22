Barcelona vs Celta en vivo La Liga 2026: resultado y goles de la jornada 33

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Barcelona y Celta de Vigo se enfrentan en la jornada 33 de LaLiga 2026 en un duelo que puede marcar el rumbo del cierre de temporada. El conjunto blaugrana llega como líder del campeonato y con la obligación de sostener la ventaja en la cima, mientras que el equipo gallego busca afianzarse en puestos europeos.

El partido se presenta como una prueba exigente para ambos. Barcelona intentará imponer condiciones desde la posesión y el control del ritmo, mientras que el Celta apostará por aprovechar los espacios y sorprender en transiciones.

¿A qué hora inicia el Barcelona vs Celta hoy miércoles 22 de abril de 2026?

El encuentro entre Barcelona y Celta de Vigo se disputará este miércoles 22 de abril de 2026 en el Spotify Camp Nou. El silbatazo inicial está programado para las 13:30 horas, tiempo del centro de México.

Alineaciones del Barcelona vs Celta para la jornada 33, al momento

Para este compromiso, el técnico del Barcelona, Hansi Flick, apostaría por una posible alineación con: Joan Garcia; Balde, Èric Garcia, Cubarsí, Koundé; Pedri, Gavi, Fermín; Rashford, Lamine Yamal, Ferran Torres.

Por su parte, el Celta de Vigo, dirigido por Claudio Giráldez, podría presentarse con: Radu; Mingueza, Marcos Alonso, Aidoo, Javi Rodríguez, Carreira; Moriba, Vecino, Fer López; Jutglà, Borja Iglesias.

¿Dónde ver el Barcelona vs Celta en vivo? Canales de TV y streaming online

El partido entre Barcelona y Celta de Vigo podrá seguirse en México a través de Sky Sports, que contará con la transmisión en televisión.

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