Saprissa vs Guadalupe en vivo: partido de la Liga de Costa Rica 2026

Sigue el minuto a minuto del partido entre Saprissa y Guadalupe por la jornada 17 del Torneo Clausura de Costa Rica.

Saprissa vs Guadalupe, Liga de Costa Rica, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Saprissa y Guadalupe, que se enfrentan este miércoles 22 de abril en el Estadio Ricardo Saprissa Aymá, por la jornada 16 del Torneo Clausura 2026 de Costa Rica! El encuentro llega en un momento clave para ambos equipos, con objetivos distintos en la tabla. En el último enfrentamiento entre ambos, los Morados se impusieron 2-0 como visitantes.

Saprissa tiene 28 puntos y se mantiene en la parte alta de la clasificación, firme en la pelea por asegurar su lugar en la fase final. El equipo de Hernán Medford ha mostrado cierta irregularidad en sus últimas presentaciones, alternando victorias, empates y derrotas. El reciente empate en el clásico le permitió mantenerse en la pelea, aunque la necesidad de sumar de a tres es cada vez más evidente para no ceder terreno ante sus rivales directos.

Por su parte, Guadalupe se encuentra en la zona baja con 14 puntos y bajo una fuerte presión en la lucha por evitar el descenso. El triunfo ante Pérez Zeledón representó un alivio anímico importante, pero su panorama sigue siendo complicado tanto por la distancia en la tabla como por el gol promedio. El conjunto dirigido por Alfredo Morales aún mantiene opciones matemáticas, aunque necesita resultados positivos en estas jornadas finales para sostener sus aspiraciones de permanencia.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Saprissa vs Guadalupe hoy miércoles 22 de abril de 2026?

El encuentro entre Saprissa y Guadalupe está programado para el miércoles 22 de abril a las 20:30 horas y se disputará en el Estadio Ricardo Saprissa Aymá. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de FUTV.

Alineaciones del Saprissa vs Guadalupe para la jornada 17, al momento

Ni Saprissa ni Guadalupe con futbolistas suspendidos para este partido de la fecha 17 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Costa Rica. Se estima que Hernán Medford y Alfredo Morales no harán muchas variantes con respecto a los partidos anteriores.

Saprissa : Abraham Madriz, Gerald Taylor, Pablo Arboine, Kendall Waston, Joseph Mora, Fidel Escobar, Mariano Torres, Jefferson Brenes, Luis Paradela, Bancy Hernández, Tomás Rodríguez. DT : Hernán Medford

: Abraham Madriz, Gerald Taylor, Pablo Arboine, Kendall Waston, Joseph Mora, Fidel Escobar, Mariano Torres, Jefferson Brenes, Luis Paradela, Bancy Hernández, Tomás Rodríguez. : Hernán Medford Guadalupe: Rodiney Leal, Samir Taylor, Kenneth Guzmán, Kevin Fajardo, Greivin Méndez, Brandon Bonilla, Marvin Angulo, Axel Amador, Elian Morales, Tristán Demetrius, Junior Maleck. DT: Alfredo Morales

Antecedentes del Saprissa vs Guadalupe y últimos resultados en la Liga de Costa Rica

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Saprissa y Guadalupe:

1 de marzo de 2026 | Guadalupe 0-2 Saprissa | Torneo Clausura

1 de noviembre de 2025 | Guadalupe 1-3 Saprissa | Torneo Apertura

14 de septiembre de 2025 | Saprissa 3-1 Guadalupe | Torneo Apertura

19 de marzo de 2023 | Saprissa 2-1 Guadalupe | Torneo Clausura

22 de enero de 2023 | Guadalupe 0-1 Saprissa | Torneo Clausura

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