¡No es para todos! Tres décadas de aumento: así se volvió exclusivo ir al Mundial 2026

La final en el MetLife Stadium el 19 de julio será una de las más caras, con un incremento de +239 por ciento respecto a Qatar y hasta seis veces más que en Rusia 2018

Los boletos para el Mundial 2026 por los cielos | Imago7

La FIFA anunció este 22 de abril una nueva fase de venta de boletos para el Mundial 2026, una oportunidad que llega a 50 días del arranque del torneo en México, Estados Unidos y Canadá. La medida generó expectativa entre los aficionados, pero también inconformidad por los altos precios, debido a que conseguir entradas se vuelve cada vez más complicado, en comparación con otras ediciones, incluida la de 1994 en territorio estadounidense.

El tema no es menor: el costo de asistir a una Copa del Mundo cambió radicalmente en las últimas tres décadas. Desde entradas accesibles en 1994 hasta cifras récord en 2026, el panorama refleja un cambio profundo en el modelo del torneo. La final de 2026 será la más cara en la historia, el salto respecto al último Mundial en Qatar 2022 es de +239 por ciento, y un boleto puede costar hasta seis veces más que en Rusia 2018. Aunque existe una categoría “popular”, su disponibilidad es extremadamente limitada.

El incremento en los precios es evidente al revisar el promedio histórico. En 1994, el costo medio de una entrada rondaba los 58 dólares (unos 110 actuales ajustados por inflación), mientras que para 2026 se estima en alrededor de 1,212 dólares. Esto representa un aumento del +861 por ciento en 30 años, con precios que prácticamente se han multiplicado por diez.

Evolución de precios de los boletos del Mundial (1994–2026)

Para entender la dimensión del cambio, basta con revisar los precios más bajos y más altos en cada edición:

Estados Unidos 1994 | $25 – $475

$25 – $475 Francia 1998 | $46 – $390

$46 – $390 Corea Japón 2002 | $60 – $660

$60 – $660 Alemania 2006 | $56 – $749

$56 – $749 Sudáfrica 2010 | $80 – $900

$80 – $900 Brasil 2014 | $90 – $990

$90 – $990 Rusia 2018 | $105 – $1,100

$105 – $1,100 Qatar 2022 | $69 – $1,606

$69 – $1,606 México–EE.UU.–Canadá 2026 | $60 – $6,730

Comparativa por etapas: cómo se dispararon los precios

La evolución de los costos también se refleja en cada edición del torneo, donde los precios de fase de grupos y finales han mostrado incrementos constantes, con ligeros ajustes en algunos años:

Estados Unidos 1994 Fase de grupos: desde $25 Final: $475

Francia 1998 Fase de grupos: desde $46 Final: $390

Corea Japón 2002 Fase de grupos: desde $60 Final: $660

Alemania 2006 Fase de grupos: $40 – $90 Final: $200 – $550

Sudáfrica 2010 Fase de grupos: $80 – $160 Final: $400 – $900

Brasil 2014 Fase de grupos: $90 – $175 Final: $440 – $990

Rusia 2018 Fase de grupos: $105 – $210 Final: $455 – $1,100

Qatar 2022 Fase de grupos: $227 – $725 Final: $605 – $1,600

México–EE.UU.–Canadá 2026 Fase de grupos: desde $60 (muy limitado) Final: desde ~$2,030 hasta ~$6,000–$7,875



Además, los paquetes completos reflejan aún más el incremento:

2026 (8 partidos): $6,900 a $16,400

$6,900 a $16,400 Qatar 2022 (7 partidos): $1,950 a $5,200

Factores que explican el aumento de precios

El alza en los costos no es casual y responde a varios elementos estructurales del torneo moderno. El Mundial 2026 será el más grande de la historia, con 104 partidos y tres países como sede, lo que incrementa la logística, la demanda y el valor comercial del evento.

A esto se suma la implementación de modelos de precios dinámicos, que ajustan el costo de los boletos en función de la demanda. También influye el crecimiento global del fútbol como industria, que ha convertido a la Copa del Mundo en uno de los espectáculos deportivos más rentables del planeta.

Otro factor clave es la reducción real de boletos accesibles. Aunque existen categorías más económicas, su disponibilidad es mínima en comparación con la demanda, lo que limita el acceso para el aficionado promedio.

Políticas de accesibilidad: entre inclusión y limitaciones

A lo largo de los años, la FIFA intenta implementar medidas para facilitar el acceso a distintos sectores. En Alemania 2006, por ejemplo, se redujeron precios y se introdujeron boletos especiales para personas con discapacidad.

En Sudáfrica 2010, se adaptaron los precios al poder adquisitivo local e incluso se distribuyeron 120 mil entradas gratuitas. En Rusia 2018 también ofreció descuentos importantes para residentes, con boletos desde apenas 14 dólares.

Sin embargo, estas políticas han perdido fuerza en las ediciones más recientes. En Qatar 2022, los beneficios fueron limitados, y para 2026, aunque existe la categoría 4 con precios desde 60 dólares, la cantidad disponible es muy reducida.

Asistir a un Mundial se ha convertido en una experiencia cada vez más exclusiva. Lo que en 1994 era un evento relativamente accesible, hoy representa una inversión significativa, marcando una brecha clara entre la pasión del aficionado y el costo de vivirla en el estadio.

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