Luis Díaz celebra ante Leverkusen y jugará su segunda final con Bayern Munich

Al colombiano por poco le ahogan su festejo, pero al final validaron su tanto y sigue aumentando sus registros en Alemania.

Luis Díaz celebrando | REUTERS/Thilo Schmuelgen

Luis Díaz sigue escribiendo su historia en Bayern Munich y luego de que su equipo derrotara a Bayer Leverkusen, el colombiano jugará una nueva final en Alemania.

El equipo ‘Bávaro’ ganó esa semifinal por dos goles, siendo uno del extremo y que tuvo algo de suspenso porque fue al cierre del partido, además de que hubo temor de que se lo invalidaran.

El nacido en Barrancas recibió una asistencia de Leon Goretzka que lo dejó frente al arquero rival y con el estilo que lo caracteriza, ‘Lucho’ la picó por encima de su humanidad.

Inicialmente Díaz no festejó el gol, puesto que el árbitro central del compromiso lo anuló por fuera de lugar en una primera instancia. Sin embargo, el VAR le avisó que estaba en posición lícita y anunció por los bafles del estadio que era un tanto legal.

¡VALE LUCHO, VALE! Díaz se mostró bien y recibió para marcar el 2-0 final de Bayern Munich vs. Leverkusen por la semifinal de la Copa de Alemania.



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Con esa anotación Luis llegó a tres goles por esta competencia y está muy cerca de volver a sumar un nuevo título, a falta de la definición de la otra semifinal entre Stuttgart y Friburgo.

Su segunda final a partido único

Si bien Luis Díaz y el Bayern Munich tienen asegurada la Bundesliga de esta temporada, como tal ese torneo no se define por medio de un solo juego, pues el formato es el que haga la mayor cantidad de puntos.

La Copa de Alemania sí es solo un compromiso en Berlín, digámoslo que una especie de tradición que se hace en esa competencia desde el año 1985.

A la fecha el colombiano solo ha disputado la final de la Supercopa de Alemania en 2025, la cual ganó con Bayern al RB Leipzig y el extremo anotó un tanto en ese juego.

Por ahora queda esperar que se defina la otra llave para ver cuál es el equipo que enfrentará ‘Lucho’ el próximo sábado 23 de mayo.

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