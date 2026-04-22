Olimpia vs Marathón en vivo: partido de la Liga de Honduras 2026

Sigue el minuto a minuto del partido entre Olimpia y Marathón por la jornada 20 del Torneo Clausura de Honduras.

Olimpia vs Marathón, Liga de Honduras, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto del clásico hondureño! Olimpia y Marathón se ven las caras este miércoles 22 de abril en el estadio Carlos Miranda de Comayagua, en el marco de la jornada 20 del Torneo Clausura 2026. El duelo llega en un momento clave para ambos, con la tabla al rojo vivo y puntos determinantes en juego. En el antecedente más reciente, Marathón se quedó con el triunfo por 2-1 en la primera vuelta.

Olimpia llega ubicado en el segundo puesto con 32 unidades, respaldado por una campaña consistente y resultados positivos en sus últimas presentaciones. La victoria frente a Choloma le permitió mantenerse en la pelea por el liderato, y ahora, incluso fuera de su estadio habitual, buscará sumar nuevamente para seguir presionando en lo más alto.

Por el lado de Marathón, el equipo acumula 27 puntos y se mantiene en la zona media con aspiraciones de escalar posiciones. El reciente triunfo ante Génesis le dio impulso, aunque su rendimiento ha sido irregular en las últimas jornadas. De todos modos, ya supo imponerse ante Olimpia en este torneo, y este partido representa una oportunidad clave para reafirmar sus intenciones en el tramo final.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Olimpia vs Marathón hoy miércoles 22 de abril de 2026?

El encuentro entre Olimpia y Marathón está programado para el miércoles 22 de abril a las 19:30 horas y se disputará en el estadio Carlos Miranda de Comayagua. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de Deportes TVC.

Alineaciones del Olimpia vs Marathón para la jornada 20, al momento

Ni Olimpia ni Marathón con futbolistas suspendidos para este partido de la fecha 20 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. Se estima que Eduardo Espinel y Matías Cammareri no harán muchas variantes con respecto a los partidos anteriores.

Olimpia : Edrick Menjívar, Kevin Guity, Clinton Bennett, Facundo Queiroz, Carlos Sánchez, José Raúl García, Agustín Mulet, Michaell Chirinos, Jorge Álvarez, José Pinto, Jorge Benguché. DT : Eduardo Espinel.

: Edrick Menjívar, Kevin Guity, Clinton Bennett, Facundo Queiroz, Carlos Sánchez, José Raúl García, Agustín Mulet, Michaell Chirinos, Jorge Álvarez, José Pinto, Jorge Benguché. : Eduardo Espinel. Marathón: César Samudio, Damin Ramírez, Javier Rivera, Henry Figueroa, José Aguilera, Isaac Castillo, Francisco Martínez, Odín Ramos, Alexy Vega, Nicolás Messiniti, Lester Cárcamo. DT: Matías Cammareri

Antecedentes del Olimpia vs Marathón y últimos resultados en la Liga de Honduras

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Olimpia y Marathón:

1 de marzo de 2026 | Marathón 2-1 Olimpia | Torneo Clausura

7 de enero de 2026 | Olimpia 1-0 Marathón | Torneo Apertura

4 de enero de 2026 | Marathón 2-2 Olimpia | Torneo Apertura

23 de noviembre de 2025 | Olimpia 3-2 Marathón | Torneo Apertura

30 de agosto de 2025 | Marathón 2-0 Olimpia | Torneo Apertura

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