Pérez Zeledón vs Herediano en vivo: partido de la Liga de Costa Rica 2026

Sigue el minuto a minuto del partido entre Pérez Zeledón y Herediano por la jornada 17 del Torneo Clausura de Costa Rica.

Pérez Zeledón vs Herediano, Liga de Costa Rica, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Pérez Zeledón y Herediano, correspondiente a la jornada 17 del Torneo Clausura de Costa Rica! El encuentro se disputa este miércoles 22 de abril en el Estadio Municipal de Pérez Zeledón. El cruce enfrenta a dos equipos con realidades distintas: el conjunto visitante ya aseguró su lugar en semifinales, mientras que el local intenta cerrar el torneo de la mejor manera. En el último enfrentamiento entre ambos, Herediano se impuso 3-0.

Pérez Zeledón llega con 13 puntos y ubicado en la zona baja de la tabla. Su desempeño reciente ha sido irregular, con una derrota 1-0 ante Guadalupe en su última presentación, además de resultados alternados en las jornadas previas. Esta dinámica lo ha mantenido lejos de la pelea por los primeros puestos. Ante Herediano, tendrá una oportunidad para competir en casa y sumar en el cierre del campeonato.

Herediano, por su parte, lidera la tabla con 34 puntos y atraviesa un buen momento. El equipo ha conseguido cuatro victorias en sus últimos cinco partidos, incluyendo el reciente triunfo 1-0 frente a San Carlos. Esa regularidad le permitió asegurar su clasificación con anticipación. En este duelo buscará sostener su rendimiento y llegar en buena forma a la fase decisiva del torneo.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Pérez Zeledón vs Herediano hoy miércoles 22 de abril de 2026?

El encuentro entre Pérez Zeledon y Herediano está programado para el miércoles 22 de abril a las 18:00 horas y se disputará en el Estadio Municipal de Pérez Zeledón. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de FUTV.

Alineaciones del Pérez Zeledón vs Herediano para la jornada 17, al momento

Ni Herediano ni Pérez Zeledón con futbolistas suspendidos para este partido de la fecha 17 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Costa Rica. Se estima que José Giacone y Roberth Arias no harán muchas variantes con respecto a los partidos anteriores.

Herediano : Dany Carvajal, Keysher Fuller, Keyner Brown, Everardo Rubio, Darryl Araya, Eduardo Juárez, Gabriel Sibaja, Sergio Rodríguez, Elías Aguilar, Randall Leal, Marcel Hernández. DT : José Giacone.

: Dany Carvajal, Keysher Fuller, Keyner Brown, Everardo Rubio, Darryl Araya, Eduardo Juárez, Gabriel Sibaja, Sergio Rodríguez, Elías Aguilar, Randall Leal, Marcel Hernández. : José Giacone. Pérez Zeledón: Miguel Ajú, Rawy Rodríguez, William Fernández, Joaquín Aguirre, Luis Hernández, Barlon Sequeira, José Porras, Ethan Drummond, Andrey Soto, Máximo Pereira, Manuel Morán. DT: Roberth Arias

Antecedentes del Pérez Zeledón vs Herediano y últimos resultados en la Liga de Costa Rica

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Pérez Zeledón y Herediano:

28 de febrero de 2026 | Herediano 3-0 Pérez Zeledón | Torneo Clausura

7 de diciembre de 2025 | Pérez Zeledón 1-3 Herediano | Torneo Apertura

16 de agosto de 2025 | Herediano 2-1 Pérez Zeledón | Torneo Apertura

26 de marzo de 2025 | Herediano 3-0 Pérez Zeledón | Torneo Clausura

30 de enero de 2025 | Pérez Zeledón 0-1 Herediano | Torneo Clausura

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