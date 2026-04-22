Jaime Ordiales respalda concentración previa al Mundial para fortalecer a la selección mexicana

El director deportivo aseveró que el contar con los jugadores de la Liga MX será importante para Javier Aguirre y formar un grupo sólido

Jaime Ordiales habla en exclusiva sobre la selección mexicana | Imago 7

El tema de la concentración de jugadores rumbo al Mundial de 2026 ha vuelto a colocarse en la agenda del fútbol mexicano. La decisión de reunir a seleccionados con anticipación, impulsada por Javier Aguirre, abre un debate entre los beneficios deportivos para el combinado nacional y el impacto que puede tener en los clubes durante la recta final de la Liga MX.

En ese contexto, Jaime Ordiales, director deportivo del Mazatlán, ofreció su postura en entrevista exclusiva en Claro Sports por W Radio, donde dijo que la medida tiene antecedentes y responde a una necesidad de fortalecer al grupo de cara a una competencia en la que la selección será local.

Ordiales recordó que este tipo de preparación ya se implementó en procesos anteriores. “En el 98 nos hizo lo mismo, se pararon prácticamente a casi todos los seleccionados para hacer una pretemporada en Valle de Bravo. Entonces creo que es positiva, sobre todo por la armonía y la unión que tiene que haber entre los jugadores”, explicó.

El directivo subrayó que la convivencia puede ser determinante en la construcción del equipo. “Se necesita hacer esa camaradería, no nada más el conocimiento del técnico… para formar un grupo sólido y fuerte como lo que creo que quiere hacer Javier”, agregó, al destacar la importancia de integrar a futbolistas que militan en distintas ligas.

Además, consideró que el contexto del Mundial aumenta la relevancia de este proceso. “Es una justa deportiva que hoy probablemente para nosotros es la más importante de la historia porque es la del presente, pero también porque es en México y porque es una gran oportunidad de trascender”, afirmó.

Impacto en clubes: el caso de Chivas

Desde la perspectiva de los equipos, la salida de jugadores también genera consecuencias, especialmente en instancias claves del Clausura 2026. Ordiales reconoció que, aunque la medida está prevista desde el inicio de la temporada, representa un reto para planteles como el de Chivas.

“Esto está hablado desde principio de temporada, pero sí creo que es difícil para Chivas cubrir esas bajas porque son jugadores sumamente importantes”, señaló. El directivo apuntó que esta situación puede afectar las aspiraciones del equipo en la fase final, aunque aclaró que se trata de una condición pareja para todos.

Decisiones en Cruz Azul

}Ordiales también abordó el caso de Cruz Azul y el cambio en su dirección técnica, tras la inminente salida de Nicolás Larcamón. Sin entrar en detalles, optó por una postura de respeto hacia la directiva del club.

“Yo soy muy respetuoso de las decisiones. No estoy en el seno interno, habría que ver qué es lo que está viviendo ese vestidor. Yo respeto mucho a Víctor y a toda la directiva que está en Cruz Azul y creo que si toman decisiones siempre son en beneficio de la institución”, dijo.

La situación de Mazatlán y el futuro del plantel

En cuanto a su actual equipo, Ordiales explicó el momento que atraviesa Mazatlán FC ante la desaparición de la franquicia. El directivo reconoció que el escenario ha modificado por completo la planificación deportiva.

“La ilusión de uno cuando llegó aquí era tratar de conformar un plantel… pero la situación ya no se prestaba. Esto estaba anunciado hace casi seis meses”, señaló. A pesar de ello, destacó la respuesta del grupo: “Han sido muy profesionales… muchos se juegan su futuro”.

El dirigente detalló que el trabajo actual se enfoca en la reubicación de jugadores. “Estoy en un periodo de tratar de acomodar jugadores, de prestar jugadores… porque ya no va a haber Mazatlán”, explicó, al referirse a la incertidumbre contractual.

Finalmente, Ordiales indicó que el cierre del torneo marcará el inicio de una etapa de negociaciones individuales. “Hay jugadores que tienen contrato vigente y hay que ver en dónde pueden continuar su carrera… es tratar de apoyarlos”, concluyó.

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