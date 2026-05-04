Luis Suárez se sigue reencontrando: destacada actuación en goleada del Sporting a Vitória Guimaraes

El delantero colombiano continúa aceitándose y no solo es buena noticia para el Sporting, también lo es para la Selección Colombia.

Luis Suárez, delantero colombiano | Reuters

Luis Suárez fue la gran figura del partido entre Sporting CP y Vitória Guimaraes, cotejo que ganó su equipo por un contundente 5-1 por la fecha 32 de la Primeira Liga. El colombiano tuvo aporte tanto en los goles como en la generación de los mismos.

La sequía que venía arrastrando el samario parece empezar a ser tema del pasado porque el delantero volvió a marcar, aumentando así su registro como goleador del rentado local de ese país. Además, ‘Lucho’ se puso el rol de asistidor, sellando así una excelente presentación.

Nada más al minuto 9 de compromiso Suárez asistió a Goncalo Inácio, quien de cabeza puso el primero para Sporting. El ‘Cafetero’ con ese pase ya empezaba a figurar y a avisar lo que se vendría más adelante.

Daniel Braganca aumentó la diferencia al 23′ y Maximiliano Araújo puso el 3-0 parcial al cierre de la primera mitad. Pero eso no sería todo, ya que para el complemento se vino el show del colombiano, que terminaría de hundir al Vitória.

Canto de gol y otra asistencia

Al 61′ le filtraron una muy buena pelota al colombiano, quien con una tremenda carrera llegó a ella y se empezó a perfilar de cara al arco. Ya dentro del área engaño al arquero, a quien hizo tirar al otro lado mientras su remate entraba por el palo derecho.

Superb performance from Luis Suarez today for Sporting 🔥



He finished with one goal and two assists in their 5-1 victory against Vitoria de Guimaraes in the Portuguese League 🙏🏼 pic.twitter.com/2dACZ8A11c — Parceros United (@ParcerosUnited) May 4, 2026

Así las cosas, Luis Suárez llegó a 26 anotaciones en la actual Primeira Liga y pone cada vez mayor dificultad para que lo alcancen en esa tabla, ya que Vangelis Pavlidis, quien lo sigue como segundo artillero, lleva 21 goles.

Luis Guilherme fue el encargado de hacer el último tanto de Sporting ante Vitória Guimaraes, escuadra que logró descontar gracias a que Zeno Debast convirtió en propia puerta cuando el reloj marcaba los 85 minutos de juego.

Suárez sigue retomando confianza y olfato goleador para lo que viene, puesto que volvió a anotar por segundo partido consecutivo luego de cuatro partidos sin celebrar, aunque en uno de ellos no entró a la convocatoria. Esto también es una buena noticia para Néstor Lorenzo y la Selección Colombia, pues es vital que los delanteros lleguen en un buen nivel para los amistosos que viene y por supuesto que para el Mundial.

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