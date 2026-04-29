¡Por fin! Luis Suárez corta sequía de goles con Sporting de Lisboa tras seis partidos

El delantero de la Selección Colombia se reportó con un nuevo festejo en el empate frente a Tondela.

Luis Javier Suárez | FILIPE AMORIM / AFP

Buenas noticias para la Selección Colombia, aunque no tan positivas para el Sporting de Lisboa. El delantero venía pasando una racha negativa de goles, pero logró sacudirse en un examen clave para el club. De manera urgente, los lusitanos necesitaban de su aporte goleador para seguir aspirando por lo más alto en el campeonato liguero.

Aunque tuvieron un empate insólito, con sabor a derrota frente al Tondela, Suárez se llevó los focos para la afición colombiana. No marcaba desde antes de la fecha FIFA (vs Croacia y Francia), el pasado 22 de marzo, con un tanto en la goleada 1-4 frente a Alverca. Después de ese duelo ocurrió la eliminación en Champions League y una serie de resultados incómodos para el club.

Ahora bien, este miércoles, el sabor es muy amargo para el Sporting. El gol de Suárez fue de lo poquito por rescatar en un empate que no estaba en los planes. Del 2-0 a favor, los de Lisboa terminaron pasando factura por un 2-2 contra Tondela, el penúltimo de la tabla. Les hicieron un par de dianas en la etapa de adición final.

El gol de Luis Javier Suárez

Preciso, después de que la pelota no le quisiera entrar al cuadro local en el primer tiempo, Suárez se sacudió y rompió el cero a los 62′. En una construcción sobre la banda derecha, el goleador capturó un centro de Salvador Biopa. Anticipo con su botín izquierdo y remató a todo un rincón.

Luis Javier Suárez vuelve al gol 👏🏼👏🏼👏🏼 pic.twitter.com/DSZUx80VQF — Hablamos de fútbol (@insolado) April 29, 2026

Después de esa diana, un tanto en contra de Joao Silva encendió la ilusión en el elenco local. No obstante, otro autogol de Biopa y la estocada final de Cícero derivó en zozobra total para los ‘Leones’. En cuanto a Suárez, fue el mejor del partido, calificado con 7.6 de acuerdo con SofaScore.

La escuadra de Rui Borges corre el riesgo de perder plaza de clasificación a Champions League. Por lo pronto, queda en la tercera casilla (73 pts), descolgándose del Benfica (75 pts). El próximo duelo para los capitalinos será contra Vitoria Guimaraes, por la fecha 32, el próximo lunes 4 de mayo.

El samario respira profundo. Ya llegó a 25 conversiones en lo corrido de la Liga de Portugal, todavía vigente en la cima de la tabla de máximos artilleros por encima de Vangelis Pavlidis (21) y Yanis Begraoui (19).

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