Chivas vs Tigres en la vuelta de cuartos de final del Clausura 2026: precios y dónde comprar boletos para la Liguilla

El duelo en el que se decidirá uno de los semifinalistas ya tiene pocos boletos para el Estadio Akron

Chivas vs Tigres, boletos para la vuelta. | Imago7.

Luego de que perdieran el encuentro de ida, las Chivas ya tienen en mente el duelo de vuelta de los cuartos de final del Clausura 2026 ante los Tigres de la UANL en la llamada Fortaleza Rojiblanca, el Estadio Akron.

El equipo rojiblanco buscará aprovechar su condición de local para remontar la serie y avanzar a las semifinales del fútbol mexicano. Además, el duelo llega en un momento especial para el club, que se acerca a la celebración de sus 120 años de historia.

Las entradas para este juego, mismas que se pueden adquirir a través de Boletomóvil y en las taquillas del Estadio Akron, comienzan a escasear debido a la gran expectativa que el partido ha generado entre la afición rojiblanca.

Chivas vs Tigres en la Liguilla del Clausura 2026: ¿Cuándo y dónde se jugará el partido de la Liga MX?

El partido de vuelta de cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX entre Chivas y Tigres se jugará el sábado 9 de mayo en el Estadio Akron, casa del Rebaño Sagrado. El encuentro está programado para iniciar a las 19:07 horas, tiempo de la Ciudad de México, y definirá a uno de los semifinalistas del torneo mexicano.

Boletos para el Chivas vs Tigres: lista de precios partido de vuelta de la Liguilla del Clausura 2026

Los boletos para el Chivas vs Tigres están disponibles a través de Boletomóvil, además de las taquillas del Estadio Akron. De acuerdo con la propia página web de la boletera, las zonas que aún quedan disponibles son:

Lateral Inferior Oriente: 1,641 pesos, precio con cargos.

1,641 pesos, precio con cargos. Akron Premier Poniente y Oriente: 2,537 pesos, precio con cargos.

Además, Chivas puso a disposición de sus aficionados algunas opciones especiales. Una de ellas es el combo jersey, que incluye la playera de visita en versión réplica y la entrada para el partido ante Tigres.

Otra alternativa es el Tour VIP, que permite conocer distintas zonas del Estadio Akron, además de incluir alimento, bebida, postre, boleto de entrada, bufanda, portagafete y acreditación conmemorativa.

La venta preferente para Chivabonados comenzó el jueves 30 de abril a las 10:00 horas y concluyó el 1 de mayo. La venta general inició el 2 de mayo a las 10:00 horas.

Chivas vs Tigres en la Liguilla del Clausura 2026: ¿Dónde ver en vivo el partido de vuelta de Cuartos de Final?

El partido de vuelta entre Chivas y Tigres podrá verse en México a través de Prime Video, en exclusiva. El encuentro no será transmitido por televisión abierta, por lo que los aficionados que no asistan al Estadio Akron deberán contar con acceso a la plataforma para seguir el duelo en vivo.

Chivas llega a este compromiso con el objetivo de mantener su fortaleza como local y buscar el pase a semifinales ante un rival de experiencia en la Liguilla como Tigres.

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