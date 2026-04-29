Mourinho aclara su futuro: Benfica sigue en sus planes pese a rumores

José Mourinho habla sobre su futuro en el Benfica y responde a los rumores que lo vinculan al Real Madrid

Mourinho habló de su futuro | Reuters

José Mourinho volvió a colocarse en el centro de la conversación en el fútbol europeo tras sus recientes declaraciones sobre su futuro. El técnico portugués, actualmente al frente del Benfica, abordó los rumores que lo vinculan al Real Madrid, en medio de una temporada en la que su equipo se mantiene competitivo en la liga local.

Las especulaciones sobre su continuidad han crecido en las últimas semanas, alimentadas por versiones que lo colocan como candidato al cuadro merengue tras los malos resultados esta temporada. Sin embargo, el propio entrenador decidió fijar postura respecto a su situación actual y a los objetivos que mantiene con el conjunto portugués.

Durante una entrevista concedida para Mediaset Italia, Mourinho fue cuestionado directamente sobre la posibilidad de dejar el Benfica en el corto plazo. Ante ello, el estratega descartó cualquier salida inmediata y dejó claro cuál es su enfoque en este momento de la temporada.

“No, mi próximo objetivo es llevar al Benfica a la Champions”, señaló el entrenador, al referirse a las metas que tiene con el equipo. Con esa declaración, el técnico portugués dejó en segundo plano las versiones que lo colocan fuera del club y centró la atención en el trabajo que realiza actualmente.

El Benfica se mantiene en la pelea dentro de la liga portuguesa, aunque enfrenta una competencia cerrada en la parte alta de la tabla. Mourinho también se refirió al desempeño de sus rivales, reconociendo que el Porto tiene argumentos para aspirar al título. “Puede gustarte más o menos cómo juega o cómo se comunica, pero cuando ganas, ganas. En mi opinión, el Porto merece ganar el campeonato”, comentó.

Más allá del entorno del club, el nombre de Mourinho también ha sido vinculado con selecciones nacionales. Sobre esta posibilidad, el entrenador reconoció que es una idea que contempla, aunque no en el presente. “Lo pienso, pero también pienso en mi vida sin fútbol de clubes”, explicó.

En ese sentido, dejó claro que no se visualiza en el corto plazo fuera de la dinámica diaria que implica dirigir a un equipo. “No puedo imaginar mi vida sin entrenar todos los días. Aún no es el momento”, afirmó, descartando así un cambio inmediato hacia el fútbol de selecciones.

Las declaraciones del técnico llegan en un contexto en el que su nombre ha sido relacionado con distintos proyectos en Europa. Su historial y experiencia lo mantienen como una opción recurrente cada vez que surge una vacante relevante en el mercado.

Por ahora, Mourinho se mantiene enfocado en el Benfica, con el objetivo de cerrar la temporada en una posición que le permita competir en el ámbito europeo. Mientras continúan los rumores sobre su futuro, el entrenador ha dejado claro que su prioridad sigue estando en el presente del club portugués.

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