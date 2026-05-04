Renata Zarazúa se despide del Abierto de Italia con derrota en la qualy

La mexicana, octava preclasificada de la clasificación, cayó en primera ronda en Roma y extiende su racha sin presencia en cuadros principales de WTA 1000

Renata Zarazúa no jugará el torneo italiano | Reuters

Renata Zarazúa quedó eliminada en la primera ronda de la qualy del WTA 1000 de Roma. La mexicana, octava preclasificada, perdió ante la italiana Federica Urgesi por 4-6, 6-2 y 3-6 en la cancha dos del Foro Itálico, en un partido que se resolvió en tres sets con cambios de dominio claros.

La mexicana buscaba un lugar en el cuadro principal ante la jugadora local, número 410 del ranking mundial. Urgesi sostuvo el ritmo desde el fondo y aprovechó los momentos de irregularidad de la mexicana para tomar ventaja en el marcador.

Zarazúa inició el encuentro sin consistencia al servicio y cedió el primer set por 4-6. La italiana rompió en los momentos clave y controló los intercambios largos, mientras la mexicana no logró sostener su primer golpe ni generar presión constante al resto en ese tramo inicial.

En el segundo set, la capitalina respondió desde la devolución y elevó su porcentaje de puntos ganados. Recuperó un quiebre temprano, sumó una segunda ruptura y cerró el parcial por 6-2 en el octavo juego, imponiendo su condición de favorita.

Sin embargo, en el definitivo, Urgesi tomó ventaja con dos quiebres para colocarse 3-0, aunque Zarazúa recuperó ambos y equilibró el marcador. El noveno game concentró varios empates y oportunidades, pero la italiana concretó una nueva ruptura y cerró el partido por 6-3, asegurando su pase a la segunda ronda de la qualy.

Con esta derrota, Zarazúa mantiene su racha sin presencia en cuadros principales de torneos WTA 1000 en 2026. La mexicana cayó previamente en las qualys de Doha, Dubái, Indian Wells y ahora Roma, acumulando ocho torneos consecutivos de la categoría sin participar en el main draw. Su última secuencia en este nivel se dio entre Indian Wells y Cincinnati 2025, donde disputó seis eventos consecutivos y registró dos victorias.

El resultado en Roma llega después de su título en el ITF de Charlottesville, donde venció a Martina Capurro Taborda para conquistar su octavo trofeo en ese circuito. Zarazúa no logró trasladar ese rendimiento sobre arcilla a la qualy en roma y ahora enfocará su preparación en el cierre de la gira sobre tierra, con participación asegurada en el cuadro principal de Roland Garros.

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