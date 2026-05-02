Richard Ríos y su dulce momento: segundo gol al hilo con Benfica

El volante colombiano se encargó de firmar el segundo gol de las ‘Águilas’ en su visita a Famalicao.

Richard Ríos marca con Benfica | Patricia de Melo Moreira, AFP.

Richard Ríos llega encendido a la recta final de la temporada con el Benfica. El volante ha tenido regularidad y confianza bajo las órdenes de José Mourinho, y de hecho, su salida a la élite europea toma fuerza. A un mes del Mundial, Ríos logró levantar su nivel, sumando otro gol más a su cuenta personal.

El antioqueño apareció en el juego a domicilio del Benfica contra el Famalicao, en el duelo válido por la fecha 32 de la Primeira Liga. Las ‘Águilas’, con la intención de defender a capa y espada el segundo lugar del torneo, necesitaba sí o sí ganar. Después de que Andreas Schjelderup rompiera el cero, Ríos alargó la cuenta.

El gol de Richard Ríos

Sobre los 18′, mientras el Benfica tenía el dominio de la pelota y buscaba elaborar por el corredor izquierdo, el volante se luce desde la media distancia. El propio Schjelderup cedió al trazar la diagonal, hasta que Ríos quedó de cara al gol sobre la medialuna y disparó fuerte. Necesitó de dos tiempos: recepcionar e impactar.

La pelota se fue a todo un rincón y Ríos explotó en su festejo. Su nivel prácticamente lo encarrila a ser la pieza principal en el mediocampo de Colombia. Por lo pronto, con el Benfica, buscará cerrar de la mejor manera posible una temporada irregular para el elenco lusitano.

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Richard Ríos extiende la ventaja a 2-0 sobre Famalicão



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Es nada menos que el segundo gol al hilo que ejecuta Ríos en la Primeira Liga. Había cumplido el pasado fin de semana, el 25 de abril para ser más exactos, en la goleada 4-1 a favor del cuadro de Lisboa frente al Moreirense. Disputó 90′, marcó un tanto y asistió para otra conversión.

En total, Richard Ríos suma 7 goles y 6 asistencias en 42 compromisos al servicio del Benfica en su primera temporada. Su equipo, escolta del Porto, tendrá su próximo reto el fin de semana venidero frente al Braga en el Estadio Da Luz.

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