Luis Suárez vuelve a iluminar al Sporting en su pelea por el título en Portugal

El colombiano está haciendo méritos suficientes para ser el ‘9’ titular de la Selección Colombia en el Mundial.

Luis Suárez, goleador del Sporting CP / Miguel RIOPA / AFP.

Si hay un nombre que está sonando fuertemente esta temporada en Europa es Luis Javier Suárez Charris. El colombiano de 28 años acabó con los mitos de la adaptación de una Liga a otra y está teniendo una de las mejores temporadas de su carrera. Este sábado llegó a 31 goles en 39 partidos con Sporting CP, cifras exorbitantes y que alegran a la Selección de cara al Mundial.

Esto sucedió en el marco de la jornada 25 de la Primeira Liga de Portugal, compromiso en el cual ‘Los Leones’ visitaron este sábado al SC Braga, ante la inminente necesidad de sumar 3 puntos, ya que siguen anhelando el liderato del campeonato y por otra parte mantenerse en cupo directo a fase de grupos de la UEFA Champions League 2026/27.

La contienda comenzaba a favor de la visita, ya que a través de Goncalo Inacio se ponían arriba del marcador en tan solo 22 minutos. Sin embargo al 34′ iba a aparecer Ricardo Horta para apagar la felicidad del Sporting y de esta manera le daba el 1-1 al Braga en el marcador. Se jugaba un grandioso partido entre el segundo y cuarto de la Liga.

¡El de siempre: Luis Suárez!

Pero como ha sucedido durante esta temporada, Luis Suárez ha aparecido siempre que su equipo lo ha necesitado. El samario tomó la responsabilidad en un cobro de tiro penal, se la cruzó a la mano derecha de Lukas Hornicek, el guardameta del Braga no la alcanzó, el colombiano le daba la ventaja al Sporting CP a domicilio.

Con dicho festejo ante el Braga, el ‘Lucho’ Suárez completó 4 compromisos al hilo marcando de forma consecutiva, ya que viene de celebrar ante Oporto por Copa el 03/03, ante Estoril por el certamen liguero el 27/02, cuando anotó doblete y el 21 de febrero ante el Moreirense en la jornada 23 de la Primeira Liga de Portugal.

No obstante y cuando todos en la visita ya sumaban esos 3 puntos al casillero, se les aguo la fiesta. Rodrigo Zalazar ejecutó un penal al 90+6′ para el 2-2 contundente. Dicho resultado deja al Sporting en el segundo lugar a 3 puntos del Oporto, pero con un partido más, el cual jugará este domingo ante Benfica, en un verdadero clásico.

