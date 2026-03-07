Águilas Doradas vs Atlético Nacional, en vivo la Liga BetPlay 2026-I: ¿Quién gana el partido de hoy?

El ‘Verdolaga’ se aferra a la Liga y apostará todos sus cartuchos en el plano doméstico.

No hay mañana para mejorar la imagen de Diego Arias en el timón de Atlético Nacional. El ‘Verdolaga’, muy dolido por la eliminación de Sudamericana a manos de Millonarios, tendrá que apostarle todas sus monedas a la Liga BetPlay. Las Águilas Doradas, por su parte, buscarán aprovecharse del mal estado de forma.

Nacional sumó su segunda caída al hilo en todo concepto. Apenas se registró la primera derrota como local del cuadro verde en la era Diego Arias, pero era el partido que no se podía perder por nada del mundo. Del otro lado, las Águilas esperan dar una bofetada y ascender en la tabla de posiciones.

Horario del partido Águilas Doradas vs Atlético Nacional, hoy 7 de marzo de 2026

Este juego, válido por la fecha 10 de la Liga BetPlay, iniciará en el Cincuentenario de Medellín este sábado a las 4:00 p.m. (hora COL), con el arbitraje del antioqueño Wilmar Roldán.

Alineaciones del Águilas Doradas vs Atlético Nacional para la fecha 10, al momento

Así forman las Águilas Doradas: Iván Arboleda; Dylan Lozano, Diego Hernández, Hernán Lópes, Javier Mena; Frank Lozano, Juan Ávalo; Bryan Urueña, Juan Camilo Roa, Fabián Charales y Jorge Rivaldo. DT: Juan David Niño.

Así forma Atlético Nacional: David Ospina; Andrés Román, César Haydar, William Tesillo, Milton Casco; Matheus Uribe, Jorman Campuzano; Andrés Sarmiento, Nicolás Rodríguez, Chicho Arango y Alfredo Morelos. DT: Diego Arias.

¿Quién transmite en vivo el Águilas Doradas vs Atlético Nacional y dónde mirar en TV y streaming?

La cita futbolera se podrá ver a través de la señal de Win+ Fútbol. Para mirar por streaming, estará disponible por la plataforma de Win Play.

