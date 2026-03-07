Olimpia vs Real España en vivo: dónde mirar la Liga de Honduras 2026

Olimpia Real España Liga de Honduras, en vivo y en directo | Claro Sports

El domingo se jugará un clásico atractivo entre Olimpia y Real España en el Estadio Nacional Chelato Uclés. El encuentro corresponde a la jornada 10 del Torneo Clausura y enfrenta a dos equipos con aspiraciones de pelear en la parte alta de la tabla. El duelo histórico entre ambos clubes suma más de doscientos partidos y promete intensidad desde el inicio. Olimpia buscará imponer su localía, mientras que Real España intentará prolongar su buen momento en el campeonato.

Olimpia llega con 11 puntos y la necesidad de acercarse a la cima del campeonato. El equipo capitalino ha mostrado fortaleza jugando en casa, donde registra solo una derrota en sus últimos 20 compromisos de liga. Además, el técnico Eduardo Espinel mantiene un balance positivo como local frente al rival, con cuatro victorias y un empate en su historial reciente.

Real España llega con un invicto de ocho jornadas en el torneo, aunque su rendimiento como visitante ha tenido empates en los últimos dos desplazamientos. El equipo buscará mejorar fuera de casa tras igualar 2-2 en su último partido. El clásico representa una prueba importante para ambos clubes en el cierre de la fecha.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Olimpia vs Real España de la jornada 10 de la Liga de Honduras?

El encuentro entre Olimpia y Real España está programado para el domingo 8 de marzo a las 17:15 horas y se disputará en el Estadio Nacional Chelato Uclés. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de Deportes TVC. Además podrás seguir el minuto a minuto a través de Claro Sports.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Olimpia vs Real España hoy

Ni Olimpia ni Real España cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la fecha 10 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. Se estima que Eduardo Espinel y Jeaustin Campos no harán muchas variantes con respecto los equipos que venían presentando.

Olimpia: Edrick Menjívar, Kevin Guity, Emanuel Hernández, Facundo Queiroz, Carlos Sánchez, Agustín Mulet, Jorge Álvarez, Edwin Rodríguez, José Pinto, David Flores, Jorge Benguché. DT : Eduardo Espinel.

Real España: Luis López, Carlos Mejía, Devron García, Daniel Aparicio, Franklin Flores, Jack Baptiste, Jhow Benavídez, Antony García, Gonzalo Ritacco, Nixon Cruz, Eddie Hernández. DT: Jeaustin Campos

Antecedentes y últimos resultados del Olimpia vs Real España en Liga de Honduras

Estos fueron los resultados de los últimos encuentros que disputaron Olimpia y Real España:

27 de diciembre de 2025 | Olimpia 1-0 Real España | Torneo Apertura

10 de diciembre de 2025 | Real España 0-1 Olimpia | Torneo Apertura

26 de octubre de 2025 | Olimpia 2-1 Real España | Torneo Apertura

16 de agosto de 2025 | Real España 0-0 Olimpia | Torneo Apertura

25 de mayo de 2025 | Olimpia 4-1 Real España | Torneo Clausura

