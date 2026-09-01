Santiago Giménez llega al Porto: del origen de los Dragones a una nueva historia mexicana

Alberto Lati repasa el origen del club portugués, su vínculo con el vino de Porto y los colores que ahora portará el delantero mexicano

Santiago Giménez ya reportó con el Porto para comenzar una nueva etapa en el fútbol europeo. La llegada del delantero mexicano al conjunto de los Dragones, Alberto Lati la aprovechó para explicar parte de la historia que rodea a la ciudad, al club y a una camiseta que desde ahora portará el atacante mexicano.

“Amigos de Claro Sports, Santiago Giménez ya reportó con el conjunto del Oporto, con los Dragones, el equipo del norte de Portugal”, señaló Lati al comienzo de su editorial, antes de trasladar el relato hacia el origen del nombre de la ciudad.

El periodista explicó que Oporto es la denominación utilizada en español, mientras que en portugués se utiliza Porto, palabra relacionada con “puerto”. Desde ese punto del norte de Portugal se establecieron durante siglos conexiones con distintos territorios vinculados al país.

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Lati recordó que aquellas rutas alcanzaron lugares como las Islas Azores, Goa, Brasil, Mozambique y Angola. Esa posición permitió que Porto se convirtiera en uno de los puntos desde los cuales Portugal mantenía contacto con distintas regiones del mundo.

Dentro de esa historia aparecen dos referencias que terminaron por extender el nombre de Porto fuera de sus fronteras: el fútbol y el vino. “El equipo de fútbol, que ha sido ganador de la Champions, lo fue con Mourinho hace un par de décadas, poco más, pero también la bebida, ese vino de postre, ese vino digestivo”, explicó nuestro especialista.

El vínculo entre ambos elementos también aparece en el nacimiento del club. Lati señaló que una persona relacionada con la exportación del vino de Porto conoció el fútbol en las Islas Británicas y posteriormente participó en la fundación del equipo, que adoptó el azul y el blanco como sus colores.

Según explica Alberto Lati, esos tonos estaban relacionados con la monarquía portuguesa y con la dinastía Braganza, además de Nossa Senhora da Conceição, Nuestra Señora de la Concepción. El azul y el blanco quedaron asociados al club antes de los cambios políticos que atravesó Portugal durante el inicio del siglo XX.

“En 1910 cae la monarquía y se sustituye el color de la bandera por el verde y el rojo”, recordó Lati. Pese a ese cambio, el Porto conservó el azul y el blanco dentro de su identidad y los mantuvo en el uniforme que distingue a los Dragones.

“Pero esa bandera con azul y blanco ya se había quedado en el uniforme de los Dragones, uniforme que va a portar desde ya Santiago Giménez”, concluyó Lati sobre el inicio de la etapa del mexicano en Portugal.

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