Jornada 5 Liga de Portugal 2026, en vivo: fechas, horarios y dónde ver todos los partidos

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Fútbol portugués jornada 5 en vivo: hora y dónde ver | Claro Sports

La jornada 5 de la Liga de Portugal llega con varios frentes abiertos y con tres partidos que podrán seguirse completamente gratis y en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports. La atención estará puesta principalmente en Porto vs Moreirense, Sporting Lisboa vs Nacional y Marítimo vs Benfica, encuentros que prometen mover la parte alta de la clasificación y que marcarán un nuevo capítulo en la pelea por el liderato del campeonato.

Para el público mexicano, dos partidos tendrán un interés especial debido a la presencia de Santiago Gimenez con el Porto y Patricio ‘Pato’ Salas con el Famalicao. Los Dragones afrontan la fecha comolíderes con 12 puntos y paso perfecto, mientras Sporting Lisboa los sigue muy de cerca con 10 unidades, por lo que ambos continúan disputándose la cima codo a codo. Famalicao, por su parte, buscará su primera victoria de la temporada cuando visite al Estrela Amadora en uno de los duelos más equilibrados de la jornada.

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Calendario jornada 5 y quién transmite en vivo los partidos de la Liga de Portugal 2026

La multiplataforma de Claro Sports tendrá totalmente gratis y en vivo tres partidos de esta quinta fecha del fútbol portugués:

Porto vs Moreirense | Viernes 4 de septiembre | 13:15 horas | A través de Claro Sports.

Sporting Lisboa vs Nacional | Viernes 4 de septiembre | 13:15 horas| A través de Claro Sports.

Estrela Amadora vs Famalicao | Sábado 5 de septiembre | 8:30 horas

Marítimo vs Benfica | Sábado 5 de septiembre | 11:00 horas | A través de Claro Sports.

FC Alverca vs Braga | Sábado 5 de septiembre | 11:00 horas

Santa Clara vs Rio Ave | Domingo 6 de septiembre | 8:30 horas

Guimarães vs Casa Pia | Domingo 6 de septiembre | 11:00 horas

Gil Vicente vs Académico de Viseu FC | Domingo 6 de septiembre | 13:30 horas

Estoril vs Arouca | Lunes 7 de septiembre | Por anunciarse

¿Pronósticos y quiénes son los favoritos de la jornada 5 en Portugal?

Para la jornada 5 de la Liga de Portugal, los principales favoritos son Porto, Benfica y Sporting, mientras que encuentros como Estrela Amadora-Famalicão y Estoril-Arouca parecen más equilibrados. El Porto llega como líder con paso perfecto, 12 puntos de 12 posibles y ningún gol recibido, mientras Sporting suma 10 unidades y 12 tantos en cuatro jornadas.

Porto vs Moreirense: favorito Porto | Pronóstico: 3-0. Los Dragones han ganado sus cuatro partidos y presentan un balance de nueve goles a favor y ninguno en contra. Moreirense apenas consiguió su primera victoria del torneo en la fecha anterior, 1-0 ante Casa Pia.

Los Dragones han ganado sus cuatro partidos y presentan un balance de nueve goles a favor y ninguno en contra. Moreirense apenas consiguió su primera victoria del torneo en la fecha anterior, 1-0 ante Casa Pia. Estrela Amadora vs Famalicão: ligero favorito Estrela | Pronóstico: 1-0. Estrela llega fortalecido después de ganar 3-2 como visitante al Nacional, mientras Famalicão todavía no conoce la victoria y viene de empatar sin goles frente a Gil Vicente. Es uno de los partidos más cerrados de la jornada.

Estrela llega fortalecido después de ganar 3-2 como visitante al Nacional, mientras Famalicão todavía no conoce la victoria y viene de empatar sin goles frente a Gil Vicente. Es uno de los partidos más cerrados de la jornada. Marítimo vs Benfica: favorito Benfica | Pronóstico: 1-2. El Marítimo ha tenido un buen arranque y suma siete puntos en cuatro partidos, por lo que la visita no será sencilla. Aun así, por calidad individual y profundidad de plantilla, las Águilas parten por delante.

El Marítimo ha tenido un buen arranque y suma siete puntos en cuatro partidos, por lo que la visita no será sencilla. Aun así, por calidad individual y profundidad de plantilla, las Águilas parten por delante. FC Alverca vs Braga: favorito Braga | Pronóstico: 1-2. Alverca todavía no ha ganado y suma dos puntos después de cuatro jornadas. Braga tiene mayor potencial de plantilla y debería asumir el control, aunque su calendario europeo ha provocado que tenga partidos pendientes en el campeonato.

Alverca todavía no ha ganado y suma dos puntos después de cuatro jornadas. Braga tiene mayor potencial de plantilla y debería asumir el control, aunque su calendario europeo ha provocado que tenga partidos pendientes en el campeonato. Sporting Lisboa vs Nacional: favorito Sporting | Pronóstico: 3-0. Es otro de los pronósticos más claros. Sporting permanece invicto con tres victorias y un empate, además de 12 goles marcados. Viene de golear 4-0 al Rio Ave.

Es otro de los pronósticos más claros. Sporting permanece invicto con tres victorias y un empate, además de 12 goles marcados. Viene de golear 4-0 al Rio Ave. Santa Clara vs Rio Ave: favorito Santa Clara | Pronóstico: 2-0. Santa Clara llega invicto con ocho puntos y solo tres goles recibidos en cuatro partidos. Rio Ave, en contraste, viene de caer 4-0 ante Sporting y suma tres unidades.

Santa Clara llega invicto con ocho puntos y solo tres goles recibidos en cuatro partidos. Rio Ave, en contraste, viene de caer 4-0 ante Sporting y suma tres unidades. Guimarães vs Casa Pia: favorito Guimarães | Pronóstico: 2-0. Casa Pia atraviesa el arranque más complicado del campeonato: perdió sus primeros cuatro partidos, todavía no ha marcado y acumula 11 goles recibidos.

Casa Pia atraviesa el arranque más complicado del campeonato: perdió sus primeros cuatro partidos, todavía no ha marcado y acumula 11 goles recibidos. Gil Vicente vs Académico de Viseu: favorito Gil Vicente | Pronóstico: 2-1. Gil Vicente suma siete puntos y todavía no ha perdido, mientras Académico registra dos empates y dos derrotas, incluida la caída 3-0 frente al Porto.

Gil Vicente suma siete puntos y todavía no ha perdido, mientras Académico registra dos empates y dos derrotas, incluida la caída 3-0 frente al Porto. Estoril vs Arouca: favorito Arouca | Pronóstico: 1-2. Arouca ha sido una de las revelaciones del inicio y suma nueve puntos después de cuatro jornadas. Estoril, por su parte, todavía no había ganado antes de afrontar su compromiso de este lunes ante Benfica.

Tabla de posiciones Liga de Portugal 2026, al momento

Luego de culminado el último partido de la jornada 4 este lunes entre Benfica y Estoril Praia (que disfrutaste en Claro Sports), la tabla de posiciones de la Primeira Liga se conformó de la siguiente manera:

Porto | 12 puntos Sporting Lisboa | 10 puntos Arouca | 9 puntos Santa Clara | 8 puntos Benfica | 7 puntos Gil Vicente | 7 puntos Marítimo | 7 puntos Estrela Amadora | 5 puntos Braga | 4 puntos Nacional | 4 puntos Moreirense | 4 puntos Guimaraes | 3 puntos Río Ave | 3 puntos Famalicao | 2 puntos FC Alverca | 2 puntos Académico de Viseu FC | 2 puntos Estoril | 1 punto Casa Pia | 0 punto

Resultados de la jornada 4

Estos fueron los resultados de la jornada 4 del fútbol portugués. Destaca la victoria de Sporting Lisboa a domicilio del Río Ave, así como la victoria del Porto y el empate de Famalicao, conjuntos en donde militarán los mexicanos Santiago Gimenez y Patricio Salas.

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