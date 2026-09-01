Santiago Gimenez y la competencia que tendrá por un lugar en la delantera del Porto

El delantero mexicano llega a Portugal con el objetivo de recuperar su mejor versión tras su paso por el Milan y la Serie A de Italia

Santi Gimenez, a pelear por un lugar en la delantera del Porto | @FCPorto

Santiago Gimenez inicia una nueva etapa en el fútbol europeo después de que Porto hizo oficial su fichaje procedente del AC Milan, con la intención de que el delantero mexicano vuelva a encontrar la versión que mostró durante su paso por el Feyenoord de Países Bajos. Sin embargo, para convertirse nuevamente en una pieza importante del ataque deberá superar primero la competencia interna que existe dentro de la plantilla portuguesa.

El atacante llega con el reto adicional de recuperar su mejor condición física después de la lesión en el tobillo que lo alejó de algunos compromisos con el conjunto italiano. Si logra dejar atrás los problemas físicos, Gimenez tendrá la oportunidad de pelear por la titularidad en una ofensiva que cuenta con diferentes perfiles y jugadores con experiencia dentro del fútbol europeo.

Porto tiene registrados siete delanteros en su plantilla, aunque no todos compiten directamente por la misma posición. Algunos futbolistas tienen características más cercanas a jugar como extremos o atacantes por banda, mientras que la competencia principal para el mexicano estará en los hombres que pueden desempeñarse como centrodelanteros.

La competencia directa de Santiago Gimenez en el Porto

El principal rival por un lugar en el once será Samu Aghehoma, uno de los atacantes con mejores números recientes del Porto. El delantero español cerró la temporada anterior con 20 goles, incluidos 13 en la Liga de Portugal, tres en la Europa League y cuatro en la Copa. Sin embargo, actualmente se encuentra fuera de actividad debido a una lesión de ligamentos cruzados, por lo que todavía tendrá que esperar varios meses para volver a competir.

Otro futbolista que buscará protagonismo es André Silva, quien vive una nueva etapa con los Dragones después de su regreso al club. El delantero portugués comenzó la temporada actual con dos goles y llega después de marcar 10 tantos con el Elche durante la campaña anterior. Su experiencia y capacidad dentro del área lo convierten en una de las principales opciones ofensivas del entrenador.

Samu Aghehoma

Temporada actual: 0 goles (se encuentra en recuperación por una lesión de ligamento cruzado).

0 goles (se encuentra en recuperación por una lesión de ligamento cruzado). Temporada anterior: 20 goles: 13 en Liga de Portugal, 3 en Europa League y 4 en Copa.

André Silva

Temporada 2026-27: 2 goles.

2 goles. Temporada 2025-26: 10 goles con el Elche.

Los extremos del Porto, aliados y competencia extra para Santi Gimenez

Deniz Gül aparece como otra alternativa para la posición de atacante, aunque su situación puede favorecer a Santiago Gimenez, ya que también suele desempeñarse como extremo. El futbolista turco registró siete goles la temporada anterior, con cinco en Liga, uno en Europa League y uno en Copa, pero todavía busca consolidarse como una referencia ofensiva dentro del equipo portugués.

Además de los centrodelanteros, Porto cuenta con jugadores que pueden aportar desde otros sectores del ataque. William Gomes marcó un gol en la temporada actual y llegó a registrar 13 anotaciones en la campaña anterior, ocho de ellas en liga, una en copa y una en Europa League. Aunque su perfil está más relacionado con jugar por los costados, representa una alternativa para el ataque de los Dragones.

También aparecen nombres como Pepê y Borja Sainz, quienes pueden competir por minutos en zonas ofensivas. Pepê todavía no registra goles en la temporada actual, mientras que la campaña anterior marcó cuatro tantos entre Liga y Copa. Por su parte, Sainz suma dos goles en el presente curso y ocho durante la temporada anterior, distribuidos entre Liga, Europa League y Copa.

El último nombre dentro de la lista es Oskar Pietuszewski, quien actualmente se recupera de una lesión muscular. El atacante llegó al club durante el mercado invernal de la temporada pasada y consiguió marcar tres goles en la Liga portuguesa, aunque todavía busca regresar a la actividad para competir por un lugar dentro del equipo.

Para Santiago Gimenez, el escenario representa un nuevo desafío después de etapas contrastantes en Europa. El mexicano llega con el respaldo de haber brillado con Feyenoord, donde se convirtió en uno de los delanteros más destacados de Países Bajos, pero ahora deberá demostrar nuevamente su capacidad goleadora en una liga diferente.

La competencia en Porto será intensa, aunque la situación actual de algunos atacantes puede abrirle una oportunidad importante. Con Samu Aghehoma todavía en recuperación y Deniz Gül sin un rol completamente definido como nueve, Gimenez tendrá la posibilidad de ganarse minutos desde su llegada si consigue recuperar su nivel físico y responder dentro del área.

El objetivo del delantero mexicano será volver a convertirse en un referente ofensivo y demostrar que todavía puede marcar diferencias en Europa. Porto apuesta por recuperar la mejor versión de Santiago Gimenez, pero el camino hacia la titularidad estará acompañado por una competencia interna con varios nombres que buscan el mismo objetivo.

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