Sporting liquida al Rio Ave en 37 minutos y toma el liderato en la Liga de Portugal

El conjunto lisboeta goleó 4-0 al Rio Ave con doblete de Luis Suárez y queda a la espera del resultado del Porto para conservar la cima

El colombiano llegó a tres goles en la temporada | Miguel Riopa/AFP

Sporting necesitó apenas 37 minutos para destrozar al Rio Ave en la cuarta fecha de la Primeira Liga de Portugal. Cuatro golpes antes del descanso fueron suficientes para sentenciar el 4-0 en Vila do Conde, con un doblete de Luis Suárez y otra exhibición ofensiva de un equipo que volvió a salir decidido a resolver el partido desde el arranque.

La primera recompensa llegó apenas al minuto 5. Issa Doumbia encontró un espacio entre líneas y puso un pase filtrado perfecto para Flávio Gonçalves, quien quedó completamente solo frente a la portería y definió con tranquilidad para marcar el 1-0.

Sporting volvió a acelerar al 19’. Doumbia condujo desde un costado hasta el otro y abrió para Gonçalves, quien encontró a Geny Catamo dentro del área. El extremo controló y sacó un potente zurdazo directo al ángulo para duplicar la ventaja.

El tercero apareció apenas siete minutos después. Catamo volvió a generar peligro con un disparo dentro del área que pegó en el palo, pero Luis Suárez estuvo atento al rebote y definió de derecha para colocar el 3-0 cuando todavía no se cumplía la primera media hora.

El colombiano todavía tenía preparado el mejor golpe de la noche. El cafetero inició una combinación por el costado derecho, avanzó hasta las inmediaciones del área y tocó para Maxi Araújo. El uruguayo se la devolvió en la medialuna y el delantero remató de primera con la zurda, pegado a la base del poste, para firmar su doblete y el 4-0 al minuto 37.

Con el partido completamente resuelto, Los Leones levantaron el pie del acelerador. Los visitantes dejaron de atacar con la misma agresividad, comenzaron a mover la pelota con paciencia y llevaron el encuentro al ritmo que más les convenía.

Rio Ave tampoco encontró argumentos para cambiar la historia durante la segunda mitad. El conjunto local apenas inquietó la portería rival, mientras Sporting administró la ventaja, realizó modificaciones y mantuvo el control hasta el silbatazo final sin poner en riesgo la goleada.

La victoria, tercera consecutiva de los Albiverdes, los coloca provisionalmente en lo más alto de la Primeira Liga y confirma a su ataque como el más productivo del campeonato, con 12 goles. Ahora deberá esperar un tropiezo del Porto, único equipo que inició la jornada con paso perfecto y que visitará al Académico de Viseu este sábado 29 de agosto, en un partido que podrás seguir por Claro Sports.

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