Arsenal vs Leverkusen, en vivo el partido de vuelta de los Octavos de Final de la Champions League 2026

Se cierra una de las llaves más parejas de esta fase y solo uno seguirá en competencia.

Arsenal vs Leverkusen, partido en vivo y en directo | Claro Sports

¡¡¡Bienvenidos al minuto a minuto del Arsenal vs Leverkusen!!! Arsenal y Bayer Leverkusen se enfrentan en un duelo decisivo por la vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League 2025-2026, en un partido que podrás seguir en vivo con el minuto a minuto y todas las incidencias desde Londres. La serie llega completamente abierta tras el empate 1-1 en Alemania, donde un penal sobre el final convertido por Kai Havertz le permitió a los Gunners rescatar un resultado clave de cara a la revancha en el Emirates Stadium.

Arsenal, el equipo dirigido por Mikel Arteta, buscará hacer valer su fortaleza como local y el gran momento que atraviesa en la competición, donde firmó una fase de liga perfecta con ocho victorias en ocho partidos. Del otro lado, el Bayer Leverkusen llega con la ilusión de dar el golpe en Inglaterra, respaldado por una campaña sólida en Europa y una racha competitiva ante equipos de la Premier League, en un cruce que promete intensidad y emociones hasta el final.

¿A qué hora inicia el Arsenal vs Leverkusen hoy martes 17 de marzo de 2026?

El partido entre el Arsenal y el Bayer Leverkusen se disputará hoy martes 17 de marzo de 2026, en punto de las 14:00 horas (tiempo del centro de México). La sede será el Emirates Stadium, estadio con capacidad para 60.704 espectadores.

Alineaciones del Arsenal vs Leverkusen para los Octavos de Final de la Champions League

Ni Arsenal ni Leverkusen cuentan con futbolistas sancionados para este encuentro de vuelta de los octavos de final de la Champions League. Mikel Arteta no podrá contar por lesión con Jurriën Timber, Martin Odegaard y Mikel Merino, lesionados, mientras que los ausentes para Kasper Hjulmand son Lois Badé, Arthur y Lucas Vázquez. Las alineaciones titulares son las siguientes:

Arsenal FC: David Raya; Benjamin White, William Sala, Gabriel, Piero Hincapié; Declan Rice, Martin Zubmendi; Eberechi Eze, Bukayo Saka, Leandro Trossard; y Viktor Gyokeres. DT: Mikel Arteta.

Bayer Leverkusen: Janis Blaswich; Jarrell Quansah, Robert Andrich, Edmond Tapsoba; Ernest Poku, Exequiel Palacios, Aleix García, Alejandro Grimaldo; Martin Terrier, Ibrahim Maza; y Christian Kofane. DT: Kasper Hjulmand.

¿Dónde ver el Arsenal vs Leverkusen en vivo? Canales de TV y streaming online

Arsenal vs Bayer Leverkusen, partido de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League, se podrá seguir en vivo y en directo por TV en México a través de la señal de FOX. En Sudamérica se podrá seguir a través de ESPN y Disney Plus Premium. Además en Claro Sports tendremos todos los detalles en nuestro tradicional minuto a minuto.

Te puede interesar –