Liverpool vs Tottenham, en vivo la Premier League 2026: resultado y goles de la jornada 30

¿A qué hora inicia el Liverpool vs Tottenham hoy domingo 15 de marzo de 2026?

Liverpool FC llega a este compromiso con un calendario exigente, ya que además de su pelea en la Premier League también mantiene su participación en la UEFA Champions League. El equipo dirigido por Arne Slot jugó entre semana en Turquía ante el Galatasaray SK, por lo que podría realizar algunas rotaciones para administrar el desgaste. La presencia de Alisson Becker es duda por una molestia muscular, mientras que continúan fuera por lesión Giovanni Leoni, Conor Bradley, Wataru Endo y Alexander Isak.

El panorama es más complicado para el Tottenham Hotspur FC, que atraviesa una racha muy negativa antes de visitar Anfield. El conjunto dirigido por Igor Tudor apenas ha sumado un punto en sus últimos seis partidos y viene de caer 5-2 frente al Atlético de Madrid en competición europea. Además, los Spurs tendrán varias ausencias importantes, entre ellas Micky van de Ven por suspensión y los lesionados Cristian Romero, João Palhinha, James Maddison y Rodrigo Bentancur

México (CDMX): 10:30 horas

Centroamérica: 10:30 horas

Estados Unidos: 12:30 horas (ET) / 09:30 horas (PT)

Colombia: 11:30 horas

Argentina: 13:30 horas