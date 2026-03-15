Liverpool vs Tottenham, en vivo la Premier League 2026: resultado y goles de la jornada 30
Liverpool se encuentra en la sexta posición de la Premier League con 48 puntos, mientras que el Tottenham está hundido en el puesto 16 con 29 puntos
Alineaciones del Liverpool vs Tottenham para la jornada 30, al momento
Liverpool: Alisson Becker, Andrew Robertson, Virgil van Dijk, Joe Gomez, Jeremie Frimpong, Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch, Florian Wirtz, Dominik Szoboszlai, Rio Ngumoha y Cody Gakpo.
Tottenham: Guglielmo Vicario, Radu Drăgușin, Kevin Danso, Pedro Porro, Souza, Pape Matar Sarr, Archie Gray, Djed Spence, Richarlison, Mathys Tel y Dominic Solanke.
¿A qué hora inicia el Liverpool vs Tottenham hoy domingo 15 de marzo de 2026?
Liverpool FC llega a este compromiso con un calendario exigente, ya que además de su pelea en la Premier League también mantiene su participación en la UEFA Champions League. El equipo dirigido por Arne Slot jugó entre semana en Turquía ante el Galatasaray SK, por lo que podría realizar algunas rotaciones para administrar el desgaste. La presencia de Alisson Becker es duda por una molestia muscular, mientras que continúan fuera por lesión Giovanni Leoni, Conor Bradley, Wataru Endo y Alexander Isak.
El panorama es más complicado para el Tottenham Hotspur FC, que atraviesa una racha muy negativa antes de visitar Anfield. El conjunto dirigido por Igor Tudor apenas ha sumado un punto en sus últimos seis partidos y viene de caer 5-2 frente al Atlético de Madrid en competición europea. Además, los Spurs tendrán varias ausencias importantes, entre ellas Micky van de Ven por suspensión y los lesionados Cristian Romero, João Palhinha, James Maddison y Rodrigo Bentancur
México (CDMX): 10:30 horas
Centroamérica: 10:30 horas
Estados Unidos: 12:30 horas (ET) / 09:30 horas (PT)
Colombia: 11:30 horas
Argentina: 13:30 horas
¿Dónde ver el Liverpool vs Tottenham en vivo? Canales de TV y streaming online
En Claro Sports puedes seguir nuestro minuto a minuto con toda la información más destacada de lo que ocurra dentro y fuera del terreno de juego, gracias al trabajo de nuestros expertos, en uno de los partidos más atractivos de este fin de semana en el fútbol internacional entre Liverpool FC y Tottenham Hotspur FC. El conjunto red llega ubicado en la sexta posición de la Premier League con 48 puntos, muy cerca de los puestos europeos, mientras que los Spurs intentan alejarse de la zona baja de la tabla al ocupar el lugar 16 con 29 unidades, las mismas que tiene West Ham United FC, que se encuentra en la posición 18 y actualmente estaría en zona de descenso si el torneo terminara hoy. La victoria será fundamental en el histórico Anfield, que contará con más de 60 mil aficionados en las gradas.
México (CDMX): Fox One
Centroamérica: Sin transmisión
Estados Unidos: Peacock y SiriusXM FC
Colombia: ESPN y Disney+
Argentina: ESPN y Disney+