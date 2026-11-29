¿Quién ganó las Prácticas Libres y la Qualy del Gran Premio de Qatar?

El Gran Premio de Qatar 2026 tuvo a Mercedes como el gran protagonista de las sesiones de preparación en el circuito de Lusail. Andrea Kimi Antonelli, quien ya conquistó el campeonato mundial, impuso condiciones en las tres prácticas libres y confirmó el potencial de las Flechas Plateadas en las curvas rápidas. El piloto italiano registró el mejor tiempo en cada ensayo, con una vuelta de 1:22.400 en la última sesión, por delante de George Russell y Max Verstappen. Los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri también mostraron un buen ritmo, aunque a casi medio segundo de la referencia de Mercedes. En contraste, Sergio ‘Checo’ Pérez tuvo un fin de semana complicado con Cadillac, equipo con el que terminó último en la tercera práctica.

Sin embargo, George Russell cambió el guion en la clasificación y demostró que Mercedes tenía argumentos para pelear por la pole position. El británico dominó las tres rondas eliminatorias y selló el primer puesto con un registro de 1:21.695, suficiente para conseguir su sexta pole de la temporada. Antonelli completó la primera fila con una diferencia de apenas 0.128 segundos, mientras que Norris y Piastri colocaron a McLaren en la segunda línea de salida. Isack Hadjar dio la sorpresa al superar a Max Verstappen en el duelo interno de Red Bull y quedarse con el quinto puesto. Por su parte, Williams y Aston Martin sufrieron una eliminación temprana en Q1, mientras que Checo Pérez tampoco logró superar el primer corte y partirá desde el fondo de la parrilla, además de arrastrar una sanción de cinco posiciones por lo ocurrido en Las Vegas.