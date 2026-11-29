Gran Premio de Qatar F1 2026, en directo: ¡Charles Leclerc sufre un desastre en pits!
Checo Pérez busca sus primeros puntos de la temporada en el Circuito Internacional de Losail, una de las últimas carreras de la temporada en la Fórmula 1
Checo Pérez se encuentra en la posición 18
Vuelta 19/57 | El piloto mexicano ya está en el puesto 18, pese a que comenzó en los últimos lugares de la competencia. Rusell tiene la vuelta rápida en este momento, sin embargo las estadísticas señalan que ha perdido tiempo en los últimos minutos.
Mercedes vuelve a marcar el ritmo de competencia
Vuelta 17/57 | George Russell se mantiene en la primera posición, frente a un Kimi Antonelli, compañero de equipo que perdió algo de tiempo. Los dos tienen ritmos parecidos, aunque la distancia parece beneficiar a Russell.
¡Charles Leclerc sufre un desastre en pits!
Vuelta 16/57 | Una tuerca se habría atascado en los neumáticos de Charles Leclerc. Los mecánicos del equipo tardaron demasiado en quitarle uno de los neumáticos a Leclerc. Tenemos un cambio de posiciones.
Lewis Hamilton espera un error de sus rivales
Vuelta 15/57 | Los Ferrari van a entrar a los boxes. El conjunto italiano llama a Charles Leclerc, mientras Lewis Hamilton esperará en pista y ahorita aparece en la segunda posición.
¡George Russell gana la pelea por la cima!
Vuelta 14/57 | George Russell adelanta a Charles Leclerc en pista tras superar con pura velocidad al Ferrari. El ritmo de Russell se explica por sus neumáticos más frescos.
Ferrari sigue al frente
Vuelta 13/57 | Charles Leclerc se encuentra en la primera posición, pero todavía no ha entrado a pits. Checo Pérez se encuentra en la posición 16, aunque tampoco ha parado.
Mercedes prefiere mandar sus pilotos a pits
Vuelta 11/57 | Llegó el virtual safety car y algunos pilotos prefieren entrar al cambio de neumáticos. Los Mercedes lo hicieron y tuvieron que esperar a salir de boxes por mucho tránsito. Charles Leclerc asume el liderato en este momento.
Tiempos hasta el momento: Russell y Antonelli siguen peleando la punta
George Russell – 1:28.209
Andrea Kimi Antonelli – 1:28.120 (+0.659)
Oscar Piastri – 1:28.835 (+7.024)
Max Verstappen – 1:28.825 (+2.886)
Lando Norris – 1:29.579 (+4.633)
Vuelta rápida para Kimi Antonelli
Vuelta 10/57 | Kimi ha registrado el mejor tiempo de esta carrera, aunque la competencia es todavía joven. Bortoleto ha adelantado la parada, pese a que el neumático medio todavía se encuentra en condiciones. Los pilotos que no tienen nada que pelear prefieren arriesgar con la estrategia pese a que la carrera todavía tiene mucha tela de donde cortar.
Investigación sobre Carlos Sainz
Vuelta 8/57 | El conductor español está bajo investigación por una salida en falso antes de que comenzara el Gran Premio de Qatar. A esta altura de la carrera, Checo Pérez se mantiene como último de la parrilla.
Hadjar pierde ritmo
Vuelta 7/57 | Isack Hadjar pierde tiempo conforme avanzan los metros de esta carrera. Lando Norris ya le pisa los talones al conductor de Red Bull. Parece que Hadjar fue el que perdió piezas en el arranque de la carrera.
Red Bull también tiene competencia interna
Vuelta 6/57 | Parece que desde la radio le han pedido a Isack Hadjar que deje pasar a Max Verstappen, el neerlandés también tiene un mejor ritmo para competirle a los pilotos que están al frente.
George Russell protege la primera posición
Vuelta 4/57 | George Russell defiende la posición con maestría, pero el ritmo de Kimi Antonelli parece ser mejor. El campeón del mundo tiene más velocidad en su monoplaza, pero hasta el momento no ha podido aprovechar la diferencia. Russell ha reclamado en la radio que esta actitud no se ha acordado en la junta previa del equipo.
¡Guerra civil en Mercedes!
Vuelta 3/57 | Kimi Antonelli ataca por el interior a George Russell, sin embargo el líder corta el paso de su compañero en una pelea por la primera posición.
Mercedes domina el inicio de la carrera
Vuelta 2/57 | Lewis Hamilton y Andrea Kimi Antonelli se encuentran en las primeras posiciones y parece que el dominio de Mercedes se mantiene.
¡Largada! Los pilotos buscan robar algunas posiciones
Vuelta 1/57 | Comienza la carrera. El semáforo llega a la luz verde y tenemos una competencia por las primeras posiciones, algunos monoplazas quedan demasiado justos. George Russell aguanta en la primera posición. Salen volando algunas piezas de carrocería, pero no se identifica quién perdió material de su monoplaza. Hamilton y Bortoleto parece que ganaron un par de posiciones. Lindblad tuvo un descontrol que estuvo a punto de complicar la situación en la pista, pero sólo se fue al último y por fortuna no hubo ningún accidente.
¡Inicia la carrera en el Circuito Internacional de Losail!
Vuelta de formación | Comienza la penúltima carrera de la temporada de la Fórmula 1. Los simuladores apuntan a que el mejor compuesto para arrancar serán los intermedios, sin embargo cada uno de los equipos tendrá una distinta estrategia en una carrera que exige al menos dos paradas. Colapinto y Checo Pérez son los únicos que tienen neumáticos duros.
¿A qué hora inicia el Gran Premio de Qatar 2026 hoy 29 de noviembre y quién tiene la Pole?
George Russell confirmó el dominio de Mercedes en el Gran Premio de Qatar y conquistó la pole position con un tiempo de 1:21.695, resultado que le permitió superar a su compañero Andrea Kimi Antonelli, segundo a 0.128 segundos, y dar un paso importante en la lucha por el subcampeonato del Mundial de pilotos. McLaren ocupó la segunda fila con Lando Norris y Oscar Piastri, mientras que la sorpresa llegó con Isack Hadjar, quien colocó su Red Bull en el quinto puesto, por delante de Max Verstappen, sexto tras los problemas de equilibrio de su monoplaza. Ferrari tampoco tuvo una buena clasificación, con Charles Leclerc séptimo y Lewis Hamilton noveno. Entre los latinoamericanos, Franco Colapinto largará desde la posición 14 y Sergio ‘Checo’ Pérez tampoco superó la Q1. La carrera se disputará este domingo en el Circuito Internacional de Lusail, a 57 vueltas, en una cita que puede resultar determinante para definir el subcampeonato.
México: 10:00 horas.
Centroamérica: 10:00 horas.
Estados Unidos: 11:00 horas ET, 08:00 horas PT.
Colombia: 11:00 horas.
Argentina: 13:00 horas.
¿Quién ganó las Prácticas Libres y la Qualy del Gran Premio de Qatar?
El Gran Premio de Qatar 2026 tuvo a Mercedes como el gran protagonista de las sesiones de preparación en el circuito de Lusail. Andrea Kimi Antonelli, quien ya conquistó el campeonato mundial, impuso condiciones en las tres prácticas libres y confirmó el potencial de las Flechas Plateadas en las curvas rápidas. El piloto italiano registró el mejor tiempo en cada ensayo, con una vuelta de 1:22.400 en la última sesión, por delante de George Russell y Max Verstappen. Los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri también mostraron un buen ritmo, aunque a casi medio segundo de la referencia de Mercedes. En contraste, Sergio ‘Checo’ Pérez tuvo un fin de semana complicado con Cadillac, equipo con el que terminó último en la tercera práctica.
Sin embargo, George Russell cambió el guion en la clasificación y demostró que Mercedes tenía argumentos para pelear por la pole position. El británico dominó las tres rondas eliminatorias y selló el primer puesto con un registro de 1:21.695, suficiente para conseguir su sexta pole de la temporada. Antonelli completó la primera fila con una diferencia de apenas 0.128 segundos, mientras que Norris y Piastri colocaron a McLaren en la segunda línea de salida. Isack Hadjar dio la sorpresa al superar a Max Verstappen en el duelo interno de Red Bull y quedarse con el quinto puesto. Por su parte, Williams y Aston Martin sufrieron una eliminación temprana en Q1, mientras que Checo Pérez tampoco logró superar el primer corte y partirá desde el fondo de la parrilla, además de arrastrar una sanción de cinco posiciones por lo ocurrido en Las Vegas.
¿Cómo y dónde ver en directo el GP de Qatar F1 2026? Transmisión TV y online
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La transmisión de la carrera estará disponible en Sky Sports para México, Apple TV y F1 TV Pro en Estados Unidos, así como en ESPN y Disney+ para el resto de Latinoamérica.