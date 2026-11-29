El mexicano de Campos Racing terminó tercero en la sprint y segundo en la carrera principal de Lusail, a una fecha del cierre de la temporada

ALBERTO VIMERCATI / ALBERTO VIMERCATI / DPPI VIA AFP

Noel León se marcha de Qatar con dos trofeos bajo el brazo y 24 puntos más en el campeonato de la Fórmula 2. El regiomontano aprovechó la penúltima fecha de la temporada para conseguir un doble podio en Lusail, superar a sus rivales en la clasificación general y colocarse quinto con 157 unidades, a 18 del italiano Gabriele Minì.

El mexicano inició su cosecha en la sprint sábado, en la que fue la carrera número 250 en la historia de la categoría. Desde las primeras curvas, León puso bajo presión a Freddie Slater, aunque el británico logró defender la tercera posición mientras Martinius Stenshorne y Joshua Duerksen se escapaban al frente del pelotón.

Las dos intervenciones del coche de seguridad cambiaron el panorama de la competencia. El abandono de Slater abrió las puertas del podio para el regiomontano, quien tuvo que defenderse de los ataques de Nikola Tsolov en las últimas vueltas. El mexicano mantuvo a raya a su compañero de equipo, uno de los principales candidatos al título, para acompañar a Stenshorne y Duerksen en el podio.

El noruego se llevó la victoria con una contundente ventaja de 10.9 segundos sobre el paraguayo, mientras que Rafael Villagómez rescató el último punto disponible tras finalizar octavo.

Noel León mejora su resultado en la carrera principal

Noel León se colocó tercero en la arrancada de la carrera principal del domingo, luego de que Ugo Ugochukwu perdiera tres posiciones desde la pole. El estadounidense recuperó el puesto en la curva cuatro y se mantuvo cerca de Gabriele Minì y Alexander Dunne durante las primeras vueltas, mientras que el mexicano rodaba cuarto.

Minì, líder de la carrera, y Ugochukwu fueron los primeros en realizar su cambio obligatorio de neumáticos en la sexta vuelta. Apenas habían ingresado a los pits cuando Rafael Villagómez sufrió un accidente en la última curva de Lusail, lo que obligó a desplegar el coche de seguridad. Dunne aprovechó la reducción de velocidad del pelotón para realizar su parada y superar a sus dos rivales.

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La dirección de carrera decidió posteriormente sacar la bandera roja para reparar las barreras dañadas por el accidente del mexicano. La competencia se reanudó en la vuelta 12, con John Bennett y Freddie Slater al frente, aunque ambos todavía tenían pendiente su cambio obligatorio de neumáticos. Minì, por su parte, había caído fuera de los diez primeros y quedó relegado de la pelea por la victoria.

Bennett y Slater prolongaron su primer stint hasta los últimos minutos de la carrera, cuya duración se redujo debido a la bandera roja. Cuando finalmente ingresaron a los pits, Dunne heredó el liderato y Noel León quedó segundo, con Oliver Goethe a sus espaldas. El regiomontano defendió la posición hasta la bandera a cuadros para conseguir su segundo podio del fin de semana, mientras que el irlandés conquistó su segunda victoria del año.

Tres pilotos llegan separados por 12 puntos a la final

El doblete de Rodin Motorsport en Qatar modificó la lucha por el campeonato. Alexander Dunne tomó el liderato con 219 puntos, seguido por Nikola Tsolov con 213 y Rafael Câmara con 207. El brasileño renunció a disputar las últimas dos fechas de la Fórmula 2 tras confirmarse su continuidad con Haas en la Fórmula 1 para los Grandes Premios de Qatar y Abu Dhabi, adelantando así su incorporación como piloto titular de la escudería estadounidense para 2027.

La actuación de León también resultó fundamental para Campos Racing, que llegará a Yas Marina con una ventaja de 33 puntos sobre Rodin Motorsport en el campeonato de equipos. En el plano individual, el mexicano tendrá la oportunidad de arrebatarle la cuarta posición de la clasificación general a Gabriele Minì, de quien lo separan 18 unidades a falta de las últimas dos carreras de la temporada.