El Manchester United recibe al Brentford en el Old Trafford con la intención de Mauricio Pochettino de salir de la zona del descenso de la Premier League

Manchester United vs Brentford en vivo online | Claro Sports

¿A qué hora inicia el Manchester United vs Brentford hoy 28 de noviembre de 2026?

El Manchester United afronta una auténtica prueba de fuego ante el Brentford en Old Trafford, en un partido correspondiente a la jornada 12 de la Premier League 2026/27. Los Red Devils ocupan el penúltimo lugar de la clasificación, con apenas ocho puntos, y necesitan una victoria urgente para abandonar la zona de descenso. El equipo atraviesa una de sus peores crisis de los últimos años, con nueve partidos consecutivos sin ganar en la liga y 13 encuentros en todas las competiciones sin mantener su portería en cero. Además, el compromiso marcará el primer partido de Mauricio Pochettino ante su afición como técnico del United, con la obligación de cambiar la imagen del equipo tras la goleada 4-0 ante Liverpool y el empate 2-2 frente al Sporting de Lisboa en Champions League.

Del otro lado, el Brentford llega con un panorama mucho más alentador. El conjunto de Keith Andrews ocupa la sexta posición con 17 unidades y presume su mejor arranque de temporada en puntos desde su llegada a la Premier League. Los Bees atraviesan un gran momento tras la goleada 4-0 sobre Everton, resultado que reforzó sus aspiraciones de alcanzar una plaza europea. Sin embargo, el desafío en Old Trafford también representa una oportunidad para romper dos rachas negativas: acumulan 10 partidos sin ganar como visitantes en la liga y nunca han conseguido una victoria en sus cinco visitas anteriores a la casa del Manchester United en la Premier League.

México : 09:00 horas.

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Alineaciones del Manchester United vs Brentford para la jornada 12, al momento

El Manchester United de Mauricio Pochettino es toda una incógnita, ya que el técnico argentino apenas suma unos cuantos entrenamientos al frente de los Red Devils. No obstante, podría apostar por un 4-2-3-1, el mismo esquema que Keith Andrews tendría en mente para el Brentford. El estratega irlandés apuesta por una presión agresiva para provocar errores en el rival, además de un dominio de las rotaciones posicionales de sus futbolistas. Por su parte, el argentino busca un ataque constante por las bandas, asfixiar la salida del adversario y ofrecer libertad a sus jugadores en el último tercio para que tomen las mejores decisiones. Sin embargo, todavía es pronto para que el conjunto de Old Trafford asimile por completo la filosofía de su nuevo entrenador.

Manchester United: Senne Lammens, Diogo Dalot, Harry Maguire, Lisandro Martínez, Leny Yoro, Youri Tielemans, Kobbie Mainoo, Bryan Mbeumo, Matheus Cunha, Patrick Dorgu y Joshua Zirkzee.

Senne Lammens, Diogo Dalot, Harry Maguire, Lisandro Martínez, Leny Yoro, Youri Tielemans, Kobbie Mainoo, Bryan Mbeumo, Matheus Cunha, Patrick Dorgu y Joshua Zirkzee. Brentford: Caoimhin Kelleher, Michael Kayode, Kristoffer Ajer, Sepp van den Berg, Keane Lewis-Potter, Vitaly Janelt, Yegor Yarmolyuk, Dango Ouattara, Mikkel Damsgaard, Jaidon Anthony y Callum Wilson.

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